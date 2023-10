Zwycięski remis Polek! Elita jest już o krok [WIDEO]

To był najważniejszy mecz polskiej reprezentacji w pierwszej edycji Ligi Narodów. Po wygranej w Tychach 2:1 nad Serbią w piątek, we wtorek drużyna Niny Patalon mierzyła się ponownie z tym samym rywalem, ale już na jego terenie - w ośrodku treningowym serbskiej federacji w Starej Pazovej pod Belgradem.

Po wygranej Ukrainy nad Grecją 1:0 kilka godzin wcześniej Polki wiedziały, że jakakolwiek ich wygrana w tym meczu już teraz matematycznie zapewni im awans do dywizji A Ligi Narodów. Tyle że Biało-Czerwone grały też pod dużą presją, bo każda porażka z kolei mocno by im kwestię tego awansu skomplikowała i wysforowała na czoło tabeli reprezentację Serbii.

Od pierwszej minut było widać, że ta duża stawka spotkania trochę wiąże nogi Polkom, którym grało się niekomfortowo i które grały bardzo niedokładnie. Podczas gdy przewagę optyczną miały Serbki, to stać je było w pierwszej połowie tylko na jedno celne uderzenie autorstwa Filipović, które pewnie złapała Katarzyna Kiedrzynek.

Biało-Czerwone z kolei, mimo przeciętnej gry, stworzyły sobie aż cztery dogodne okazje bramkowe. Zaczęło się to już w czwartej minucie, gdy po rzucie wolnym i dośrodkowaniu Eweliny Kamczyk strzał głową Tanji Pawollek obił poprzeczkę serbskiej bramki.

Kolejne sytuacje były już w okolicy 30. minuty - najpierw uderzenie z 18 metrów o centymetry minęło bramkę przeciwniczek. Następnie po dobrym podaniu Kamczyk w pole karne z piłką wpadła Ewa Pajor, jednak jej płaski strzał z ostrego kąta trafił tylko w słupek. Sama Kamczyk też miała swoją świetną szansę do strzelenia bramki, ale choć jej strzał w sytuacji sam na sam przebił się przez serbską bramkarkę Kostić, to jednak jedna z jej koleżanek zdołała wybić zmierzającą piłkę do bramki z linii bramkowej.

W końcu Polki dopięły swego tuż przed przerwą. W 43. minucie dośrodkowanie z prawej strony boiska Eweliny Kamczyk zamknęła w polu karnym Natalia Padilla Bidas, która mimo trudnej piłki zdołała skierować ją głową idealnie pod poprzeczkę serbskiej bramki, dzięki czemu reprezentacja Polski do przerwy prowadziła 1:0.

Rywalki jednak bardzo mocno zmotywowane i już w 51. minucie doprowadziły do wyrównania. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne zagrała Jelena Canković, a sprytnym strzałem tyłem głowy Katarzynę Kiedrzynek pokonała Dina Blagojević.

Serbki poczuły krew i kolejne minuty były bardzo trudne dla Polek. Próbowały szczęścia Filipović czy Blagojević, ale tym razem na szczęście bez skutku.

Po około godzinie gry Polki zaczęły odzyskiwać kontrolę na boisku, a przynajmniej oddalały grę od własnej szesnastki. Miały też niezłe szanse na zdobycie drugiej bramki. Po ostrej centrze Padilli Bidas przed bramką Serbii uprzedzona została rezerwowa Kayla Adamek, a gdy po rzucie wolnym i niepewnej interwencji w polu karnym Kostić zrobiło się ogromne zamieszanie, Pajor główkowała nad poprzeczką.

Serbki ponownie przebudziły się w ostatnich pięciu minutach podstawowego czasu gry, ale ponownie bez konkretów. W doliczonym czasie piłkę meczową miała za to Pajor, która ponownie uderzyła głową nad bramką i wynik już się nie zmienił.

Reprezentacja Polski kobiet miała szanse na więcej, ale jej remis wyjazdowy z Serbią 1:1, choć nie daje awansu do dywizji A Ligi Narodów już teraz, to wpuszcza Biało-Czerwone na autostradę do niego. Polki, które prowadzą w tabeli grupy B3 z dorobkiem 10 punktów, muszą bowiem wygrać jeden z dwóch grudniowych meczów ze znacznie niżej notowanymi rywalkami - z Ukrainą w Stalowej Woli (1 grudnia) lub Grecją w Sosnowcu (5 grudnia).

Serbia - Polska 1:1 (0:1)

Bramki: Blagojević 51' - Padilla Bidas 43'.

Polska: Kiedrzynek - Matysik, Grec (61' Achcińska), Woś, Wiankowska - Grabowska, Pawollek, Lefeld (90+2' Wróbel) - Padilla Bidas, Pajor, Kamczyk (69' Adamek).