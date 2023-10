Powrót do reprezentacji po trzech latach? Ludzie Probierza widzieli świetny mecz

Reprezentacja Polski ma za sobą nieudane zgrupowanie. Choć w pierwszym meczu pokonała 2:0 Wyspy Owcze, to później bardzo rozczarowała i zremisowała na własnym stadionie z Mołdawią 1:1. Selekcjoner Michał Probierz wciąż szuka nowych rozwiązań i rozgląda się za potencjalnymi kadrowiczami.

Paweł Bochniewicz obserwowany przez sztab Probierza

Portal Meczyki.pl przekazał, że jednym z obserwowanych zawodników jest Paweł Bochniewicz. Reprezentacja ma spore problemy w defensywie, więc nie dziwi, że sztab rozgląda się za obrońcami. Bochniewicz od 2020 roku występuje w Heerenveen i jest podstawowym piłkarzem tego zespołu. Wysłannicy Probierza byli na meczu jego drużyny z Heracles. Polak rozegrał pełne 90 minut, a Heerenveen wygrało 3:0. Poza nim sztab obserwował także między innymi Michała Helika, który strzelił gola w meczu Huddersfield z Leeds (1:4).

Asystenci śledzili także poczynania Sebastiana Szymańskiego, Jakuba Piotrowskiego, Adama Buksy, Jakuba Kałuzińskiego, Krzysztofa Piątka, Jana Bednarka, Krystiana Bielika, Nicoli Zalewskiego, Karola Struskiego, Mariusza Stępińskiego i Kacpra Kozłowskiego.

Paweł Bochniewicz debiutował w reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Finlandią w 2020 roku. Następnie zagrał także z Ukrainą. Do tej pory pojawił się na boisku jedynie w tych dwóch spotkaniach i później był pomijany przez każdego z selekcjonerów. Jeśli Probierz zdecyduje się go powołać, Bochniewicz wróci do kadry po trzech latach nieobecności.

Kolejne mecze reprezentacji Polski zbliżają się wielkimi krokami. Najpierw 17 listopada zagra z Czechami w ostatnim meczu eliminacji Euro 2024, a cztery dni później czeka ją mecz towarzyski z Łotwą.

Paweł Bochniewicz w bieżącym sezonie rozegrał osiem meczów, w których strzelił dwa gole. Kolejną okazję do występu będzie miał we wtorek o godzinie 20:00. Tego dnia Heerenveen zmierzy się w Pucharze Holandii z VVV Venlo. Ekipa Polaka po 10 kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli z 10 punktami na koncie.