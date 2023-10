Jakub Moder wrócił do gry po 18 miesiącach. Został zmieniony w 32. minucie

W kwietniu 2022 roku Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe i od tamtej pory leczył uraz. W ostatnich tygodniach wreszcie napływały dobre informacje w jego sprawie. Brighton przekazało, że Polak trenuje już z pierwszą drużyną i został także zarejestrowany w rozgrywkach Premier League. Teraz nastąpił przełom.

Jakub Moder wreszcie pojawił się na boisku

W niedzielę portal Meczyki.pl poinformował, że Moder znajdzie się w składzie na mecz Brighton U-21 z Arsenalem. Doniesienia te okazały się prawdą i pomocnik po raz pierwszy od 18 miesięcy pojawił się na boisku. Przebywał na nim jednak jedynie 32 minuty. Na szczęście powodem zmiany nie była kontuzja i wcześniej zaplanowane było, że nie rozegra całego meczu.

Należy się spodziewać, że Moder będzie otrzymywać więcej minut w zespole U-21, tak aby stopniowo wracał do formy i był gotowy do gry w pierwszym zespole. Do tej pory rozegrał 40 meczów w Premier League. - Ważne jest być cierpliwym, musi na nowo odnaleźć się na boisku, w treningach i wrócić na swój poziom. Ale naprawdę świetnie się patrzy na to, że już wraca po tak wielu przejściach, że jest z nami i trenuje - powiedział o nim James Milner w rozmowie z Viaplay.

Powrót Modera to świetne wieści również dla Michała Probierza. Przed urazem zawodnik był bardzo ważnym elementem reprezentacji Polski. Łącznie w kadrze narodowej ma na koncie 20 meczów, w których strzelił dwa gole. Zapewne nie zostanie powołany na listopadowe spotkania z Czechami i Łotwą, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, można będzie się spodziewać jego obecności na marcowym zgrupowaniu.

Brighton U-21 nie prezentuje się najlepiej w starciu z Arsenalem i po pierwszej połowie przegrywa 1:4. Pierwsza drużyna tego samego dnia zmierzy się z Fulham. Po 9 kolejkach Premier League zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów.