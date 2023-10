Polak uratował honor drużyny. Jasny sygnał dla Probierza [WIDEO]

Michał Probierz wciąż układa reprezentację Polski i rozgląda się za nowymi twarzami. Jednym z potencjalnych kandydatów do gry w kadrze jest Michał Helik. W sobotę Huddersfield, czyli drużyna Polaka, zagrała z Leeds. Jego zespół nie pokazał się w tym meczu z dobrej strony i przegrał 1:4. Obrońca nie będzie jednak do końca źle wspominał tego meczu, ponieważ w drugiej połowie wysłał jasny sygnał do selekcjonera.

3 Screen/Twitter - https://twitter.com/FootColic/status/1718253151302697383 Otwórz galerię Na Gazeta.pl