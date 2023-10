Gwiazda PSG wróciła do kadry w Tychach. "Po końcowym gwizdku była ulga"

Po wygranych z Grecją i Ukrainą, w październiku reprezentację Polski czekało zdecydowanie trudniejsze zadanie w postaci dwumeczu z reprezentacją Serbii, który prawdopodobnie przesądzi o tym, która z tych drużyn wywalczy awans do dywizji A Ligi Narodów. Pierwszą część zadania Polki wykonały bardzo dobrze - pokonały w Tychach Serbię 2:1, choć do końca musiały drżeć o korzystny rezultat.

- Po końcowym gwizdku była ulga, bo to był bardzo ciężki mecz - nie ukrywała po spotkaniu Katarzyna Kiedrzynek, która rozegrała drugi mecz z rzędu w bramce Polek. - W drugiej połowie być może trochę brakowało nam sił, a może to przeciwniczki po prostu tak nas zaatakowały, bo chciały za wszelką cenę ten mecz wygrać. Na szczęście, to się im nie udało, choć emocji nie brakowało - analizowała bramkarka Paris Saint-Germain.

Piątkowy mecz był rozgrywany w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, bo przez cały piątek na Górnym Śląsku lało jak z cebra. Na szczęście mecz w Tychach udało się rozegrać.

- Nie miałyśmy wpływu na warunki, trzeba było sobie z tym poradzić - przyznawała Kiedrzynek. Łatwo nie było, ale greenkeeperzy wykonali tu kawał dobrej roboty, bo padało przez cały dzień i udało się sprawić, żeby ta woda nie stała. Wiadomo jednak, że jak jest grząsko, to czasem trudno złapać przyczepność i trochę "jeździłyśmy", ale najważniejsze są trzy punkty.

Doświadczona bramkarka, podobnie jak miesiąc temu z Ukrainą, nie była w stanie zachować czystego konta. Kiedrzynek została ponownie pokonana w ostatnim kwadransie spotkania, ale ona sama bagatelizowała ten fakt. - Puszczona bramka? Trudno, zdarza się. Cieszy nas to, że dotąd każdy mecz Ligi Narodów kończymy zwycięstwem i trzeba to kontynuować też we wtorek - mówiła Kiedrzynek, która kilkoma interwencjami uchroniła Polki od straty kolejnych bramek. - Niezależnie od tego, kto stoi w bramce, staramy się pomagać drużynie, kiedy możemy. Taka jest rola bramkarza - skwitowała.

Za cztery dni biało-czerwone ponownie zmierzą się z Serbią, ale tym razem na terenie rywalek. Jeśli ponownie zwyciężą, jest wielce prawdopodobne, że będą już mogły świętować awans do dywizji A.

- Zaskoczyć rywalki będzie ciężko, ale musimy iść za ciosem. Jesteśmy na dobrej fali, wygrywamy i to jest najważniejsze. Wiadomo, że nie można popaść w samozachwyt, bo w naszej grze nie brakuje rzeczy do poprawy, ale mamy na to trochę czasu. Mamy taki zwyczaj, że ten drugi mecz w przerwie na reprezentację gramy lepiej i wierzę, że tym razem będzie podobnie - zakończyła Katarzyna Kiedrzynek.