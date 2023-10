Świetny mecz Polek w Lidze Narodów. Jest reakcja Kuleszy

Reprezentacja Polski wygrała 2:1 z Serbią i objęła prowadzenie w grupie B3 Ligi Narodów, przez co jej szanse na awans do dywizji A znacznie wzrosły. To było ważne spotkanie szczególnie dla Ewy Pajor, która zagrała po raz 80. w narodowych barwach. Na zwycięstwo zawodniczek prowadzonych przez Ninę Patalon zareagował Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Szczególne słowa skierował w stronę naszej kapitan.

3 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl | https://twitter.com/Czarek_Kulesza/status/1717961344828178907 Otwórz galerię Na Gazeta.pl