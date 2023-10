Oto tabela po świetnym meczu Polek w Lidze Narodów. Jest pięknie [TABELA]

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła pierwszą w historii edycję Ligi Narodów kobiet. Nasza kadra trafiła do dywizji B. We wrześniu odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw wygrała 3:1 z Greczynkami, a wynik spotkania otworzyła wówczas Ewa Pajor. Napastniczka Wolfsburga znakomicie spisała się też w starciu przeciwko Ukrainie, gdzie zdobyła dwa gole, a Biało-Czerwone wygrały 2:1. Dzięki temu miały komplet punktów, ale nie prowadziły w tabeli. Z powodu lepszego bilansu bramek na pozycji liderek były Serbki. I to właśnie z tą drużyną Polki zmierzyły się w piątkowy wieczór.

Polska wygrała trzeci mecz w Lidze Narodów kobiet. Oto tabela. Lepiej być nie może

Mecz od początku ułożył się po myśli naszej ekipy, bo już w 17. minucie padło pierwsze trafienie. Piłkę we własnej siatce umieściła Andjela Frajtović. Biało-czerwone poszły za ciosem i 25. minut później podwyższyły prowadzenie. Wszystko za sprawą Pajor, która pokonała bramkarkę, uderzając blisko przy słupku.

W drugiej połowie Polki spuściły nieco z tonu i oddały inicjatywę rywalkom, co zemściło się na nich w 76. minucie. Wówczas do siatki trafiła Jovana Damnjanović. Napastniczka zeszła do linii końcowej i uderzyła między interweniującą Katarzyną Kiedrzynek a lewym słupkiem. W końcówce zrobiło się więc nerwowo, ale na szczęście drużynie Niny Patalon udało się odnieść trzecie zwycięstwo.

Tym samym Polki objęły prowadzenie w tabeli grupy 3 dywizji B. Na ich koncie jest dziewięć punktów, a więc komplet. Drugie miejsce zajmuje w tej sytuacji Serbia - sześć punktów. Przypomnijmy, że zwyciężczynie grupy wywalczą bezpośredni awans do elity, z kolei druga drużyna powalczy w barażach o dywizję A.

Tabela grupy 3 dywizji B Ligi Narodów kobiet:

Polska - 3 mecze, 3 zwycięstwa, 9 punktów, bilans bramek 7:3 Serbia - 3 mecze, 2 zwycięstwa, 1 porażka, 6 punktów, 7:3 Grecja - 3 mecze, 1 zwycięstwo, 2 porażki, 3 punkty, 3:8 Ukraina - 3 mecze, 3 porażki, 0 punktów, 3:6.

Przed Biało-czerwonymi jeszcze trzy spotkania. Najbliższe rozegrają już we wtorek 31 października o godz. 19:00. Wtedy też dojdzie do rewanżu z Serbią.