Kołtoń podsumował kadrowicza. "Jestem załamany. To jest dramat"

Latem 2023 roku Sebastian Szymański został nowym zawodnikiem Fenerbahce Stambuł, przenosząc się z Dynamo Moskwa za niecałe 10 milionów euro. 24-letni polski pomocnik świetnie zadomowił się w nowym klubie, od początku stając się wartościową postacią. W 17. spotkaniach zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. Jego zespół jest liderem tureckiej Super Lig, w której nie stracił nawet punktu. W miniony weekend pokonał Hatayspor 4:2, a Szymański dorzucił jedno trafienie.

Kołtoń podsumował kadrowicza. "To jest dramat"

Wychowanek Legii Warszawa w reprezentacji Polski zagrał już 28 spotkań, ale dopiero w niedawnym spotkaniu z Wyspami Owczymi strzelił drugiego gola. Mimo to nie był to występ zapadający w pamięć. 24-latek od dawna nie przekłada dobrej dyspozycji z klubu - Fenerbachce czy wcześniej Feyenoord - na grę w biało-czerwonych barwach.

Rozstrzał dyspozycji Sebastiana Szymańskiego dostrzegł Roman Kołtoń. - Jestem zachwycony Szymańskim, jeśli chodzi o jego grę w Feyenoordzie i Fenerbahce, ale załamany jego wpływem na reprezentację - powiedział znany dziennikarz w programie "International Level" na kanale "Meczyki.pl". - Ktoś powie, że otworzył wynik na Wyspach Owczych - ok, ale ja lubię rozmawiać w dłuższej perspektywie. Uważam, że Szymański dobrze wpasowany, ale też odważny i mający inicjatywę to jeden z naszych atutów - podkreślił.

Dziennikarz "Prawdy Futbolu" zaprezentował wcześniej przygotowaną listę występów pomocnika w kadrze i zastanawiał się, skąd wynika jego problem. - Przeanalizowałem jego grę w kadrze. 28 meczów, dwa gole i trzy asysty. Ponad 1600 minut na boisku i gol prawie co 800 minut. Przy tej klasie piłkarza - to jest dramat. Od piłkarza tej klasy wymagam liczb. Wierzę w niego. Nie chcę go przez to zdołować, ale myślę, że to tragiczny i załamujący bilans. Ktoś powie, że jest źle wykorzystywany w drużynie narodowej, ale zbyt wielu trenerów, zbyt wiele meczów w pierwszym składzie... Coś jest z nim nie tak. Może nie unosi koszulki reprezentacji? - podsumował Roman Kołtoń.

W zdecydowanie lepszym tonie o Sebastianie Szymańskim wypowiadają się tureckie media, które są zachwycone jego wejściem do Fenerbahce. "Szymański w dalszym ciągu wyrabia sobie markę swoimi występami" - czytamy po jego ostatnim meczu.