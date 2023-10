Borek oburzony pomysłem PZPN ws. Krychowiaka. "To jest dla mnie bezsens!"

Pod rządami Adama Nawałki był ważnym ogniwem Biało-Czerwonych, ale w ostatnim czasie jego forma dramatycznie spadła. Wielu kibiców głośno domagało się odsunięcia go od składu. Ostatecznie, pod koniec września sam ogłosił zakończenie kariery w kadrze. - Przyszedł czas, żeby powiedzieć 'dziękuję'. Rezygnuję z występów w Reprezentacji Polski - napisał na Instagramie. Krychowiak w barwach narodowych rozegrał 100. spotkań i zdobył w nich pięć bramek. W sumie wystąpił na czterech imprezach międzynarodowych. Ostatni występ zanotował we wrześniowym starciu w Tiranie, gdzie Biało-Czerwoni ulegli Albanii 2:3.

Borek zabrał głos ws. pożegnalnego meczu Krychowiaka. "To jest dla mnie bezsens!"

Jakiś czas temu Dominik Wardzichowski ze Sport.pl poinformował, że Polski Związek Piłki Nożnej planuje mecz pożegnalny dla 33-letniego pomocnika Abhy Club. Do pożegnalnego występu mogłoby dojść w meczu towarzyskim z Łotwą na Stadionie Narodowym (21 listopada, godzina 20:45). Nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu. Do grona krytyków dołączył Mateusz Borek. Ekspert w mocnych słowach skomentował inicjatywę federacji w programie "Moc Futbolu" w "Kanale Sportowym Extra" na YouTube.

- Po co to robić? Krychowiak dowiedział się od Michała Probierza, że nie ma co liczyć na październikową nominację. Uprzedził ruch selekcjonera i podziękował za grę w reprezentacji. Skończył na 100 meczach jak Grzegorz Lato. Jeśli Grzegorz chce przyjechać na kadrę, odebrać koszulkę z numerem 100., żeby mu stadion zgotował owację, to super okazja do tego jest spotkanie z Czechami (17.11). Będzie komplet, mecz o stawkę, można zrobić fajną celebrę - stwierdził Mateusz Borek, cytowany przez sportowefakty.wp.pl.

- Wielu jego kolegów pewnie będzie wtedy w swoich klubach. Selekcjoner przetestuje kilku zawodników do gry na poziomie reprezentacyjnym. "Krycha" nie wyjdzie na boisko z Lewandowskim, Zielińskim, ekipą, z którą przeżywał super chwile, tylko tam będą grać inni zawodnicy. To jest dla mnie bezsens! - dodał.

Borek podpowiedział działaczom PZPN, jak należałoby to zrobić

Mateusz Borek zaproponował inne rozwiązanie tej sytuacji. - Najrozsądniej tak to się powinno załatwiać: koszulka numer 100, stadion i owacja na stojąco, celebra, kwiaty, loża... Wymyślanie takich głupot, to nie wiem skąd się bierze - podsumował dziennikarz.