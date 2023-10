Bułka reaguje na decyzję Probierza. "Mam na ten temat swoja opinię" [WIDEO]

Wiele dyskusji wywołała kontrowersyjna decyzja Michała Probierza, który z bramkarzy w pierwszej kolejności powołał Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego na październikowego mecze reprezentacji Polski. Ostatecznie Drągowski wypadł z powodu kontuzji, a w jego miejsce dowołany został fantastycznie spisujący się w OGC Nice Marcin Bułka.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Decyzja Probierza nie poruszyła Marcina Bułki

Wydaje się jednak, że na kolejne powołanie Bułka może poczekać. - Jest taka hierarchia bramkarzy na dzisiaj, której nie mamy zamiaru zmieniać ze względu na to, że jest to dobre dla całokształtu. Wiadomo, że Wojtek Szczęsny jest numerem jeden. Łukasz Skorupski jest drugim, a Bartek Drągowskim trzecim - powiedział Probierz w rozmowie na Kanale Sportowym.

Do tych słów odniósł się Bułka w rozmowie z tym samym źródłem. - Mam na ten temat jakąś tam swoją opinię. Raczej mnie to nie ruszyło, żebym się podłamał. Jeszcze bardziej chciałem pokazać, że nie jestem czwartym bramkarzem i zasługuję, żeby być wyżej, co wydaje mi się, że udowadniam do tej pory. Jeżeli patrzymy na dzisiejszą moją formę, to jest dosyć przyzwoita. Gramy bardzo dobrze, jesteśmy w czubie tabeli, mamy najmniej straconych bramek w Europie. Boisko zawsze się obroni i muszę iść tą drogą - podkreślił.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

A powiedzieć, że Bułka znajduje się w "przyzwoitej" formie, to mało powiedzieć. 24-latek zaliczył komplet dziewięciu meczów OGC Nice w tym sezonie, w których wpuścił zaledwie cztery bramki (z czego dwie w wygranym 3:2 meczu z PSG), a aż sześciokrotnie zanotował czyste konto. Do tego jego zespół jest jedynym niepokonanym zespołem w lidze francuskiej i jednym z siedmiu w pięciu topowych ligach obok Arsenalu, Tottenhamu, FC Barcelony, Bayernu Monachium, Bayeru Leverkusen i Borussii Dortmund.

Bułka przyczynił się do tego osiągnięcia m.in. w meczu z AS Monaco, który jego zespół wygrał 1:0, a on sam obronił dwa rzuty karne.