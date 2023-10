Probierz tłumaczy się z kontrowersyjnej decyzji. "Zależało mi"

Reprezentacja Polski jest w fatalnej sytuacji. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że bezpośredni awans z pozornie łatwej grupy E do przyszłorocznych mistrzostw Europy jest obowiązkiem. Obecnie jednak nasza kadra z 10. punktami na koncie zajmuje dopiero trzecie miejsce, a jej przyszłość zależy od wyników rywali. W październiku reprezentacja rozegrała dwa mecze pod wodzą Michała Probierza, jednak nie ma po nich zbyt wielu powodów do radości.

Probierz zaczął mówić o Patryku Dziczku. "Zależało mi"

Na liście powołanych piłkarzy przez Probierza znalazł się Patryk Dziczek, który na co dzień występuje w Piaście Gliwice na pozycji środkowego pomocnika. 25-latek najpierw pojawił się w pierwszym składzie na starcie z Wyspami Owczymi (2:0), a trzy dni później na Stadionie Narodowym przeciwko Mołdawii (1:1). W drugim meczu Dziczek rozegrał fatalną pierwszą połowę, przez co trener zmienił go od razu po przerwie.

Dlaczego piłkarz Piasta wystąpił w tych meczach w wyjściowej jedenastce? Na to pytanie w programie "Cafe Futbol" odpowiedział Michał Probierz. - Jest duża krytyka wobec Patryka Dziczka, ale on grał, ponieważ Piast traci bardzo mało bramek - rozpoczął selekcjoner naszej kadry.

- Generalnie często się śmieję, bo nie chowam się za plecami, a trenerzy zagraniczni mają lepiej, bo po meczach wyjeżdżają, z nikim nie rozmawiają, mają święty spokój, a my, polscy trenerzy, staramy się wyjaśnić, pomóc innym zrozumieć i czasami jest to łapanie za słowo - dodał.

Następnie Probierz stwierdził, że potrzebował defensywnego pomocnika, aby uzupełnić ofensywny środek pola, który tworzyli Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. - Dziczek tak gra w klubie, że jest w defensywie i to był nasz cel, żeby trzymał środek, a Bartek Slisz, który wcześniej zagrał dobre spotkanie, jest bardziej rozbieganym zawodnikiem - wyjaśnił.

- Zależało nam na kimś, kto odbierze piłkę, będzie trzymał pozycję i będzie zagrywał do Piotrka Zielińskiego lub Sebastiana Szymańskiego. Tak były jasno określone role. Szukaliśmy dopasowania do konkretnych pozycji i rozumiem, że to może budzić kontrowersje, ale taki mieliśmy plan i postawiliśmy na zawodnika, który regularnie w klubie trzyma pozycję - podsumował selekcjoner.

W piątek 17 listopada reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz eliminacji do mistrzostw Europy. Naszym rywali będą Czesi.