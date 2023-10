PZPN idzie do FIFA i UEFA po ogromne pieniądze. Sztandarowy projekt

- Chcemy, żeby w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczęły się prace budowlane - tak o słynnym projekcie Narodowego Centrum Szkolenia PZPN w Otwocku mówił sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Zanim to nastąpi, związek musi zdobyć na to pieniądze. A mowa tu o 400 mln zł. Część będzie pochodzić ze środków państwowych. A co z resztą? PZPN liczy na pomoc FIFA i UEFA.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl