Kowalczyk wskazał już nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Niektórzy złapią się za głowę

Jeden punkt - dokładnie tyle reprezentacja Polski zdołała wywalczyć w dwóch meczach przeciwko Mołdawii, z którą dwukrotnie mierzyła się w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Mogłoby się wydawać, że blamaż z Kiszyniowa nie może się powtórzyć, jednak w niedzielę 15 października nasi kadrowicze zaliczyli kolejną kompromitację. Z ławki trenerskiej wszystkiemu przyglądał się Michał Probierz.

Kowalczyk już znalazł następcę Probierza. "Musimy łowić perły"

Były trener drużyny U-21 został powołany przez Cezarego Kuleszę do gaszenia pożaru, jaki już na wiosnę spowodował Fernando Santos. W pierwszym meczu pod wodzą Probierza reprezentacja Polski zdołała wygrać na wyjeździe z Wyspami Owczymi 2:0, jednak Mołdawia na Stadionie Narodowym okazała się zbyt silna, przez mecz zakończył się wynikiem 1:1. Obecnie nasza kadra po siedmiu rozegranych meczach z 10. punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce, a awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy wydaje się coraz mniej realny.

Mimo to należy szukać jakichkolwiek pozytywów z ostatnich występów reprezentacji. Jednym z nich jest fakt, że Probierz wprowadził do drużyny kilku młodych piłkarzy, co spodobało się Wojciechowi Kowalczykowi. "Sprawa jest prosta - z pokoleniem Euro 2016 i mundialu 2018 należy skończyć. Swoje zrobili, więcej nie zrobią i tyle. Jeśli zależałoby nam benefisie na Euro 2024, to należało zatrudnić Nawałkę. Ale jest Probierz, zatem - zmiany, zmiany, zmiany!" - napisał Kowalczyk w felietonie dla portalu weszlo.com.

Oprócz tego zdaniem 39-krotnego kadrowicza potencjalnym następcą Michała Probierza powinien zostać Adam Majewski, który obecnie przejął po nim młodzieżową reprezentację. "Jak Probierzowi nie wyjdzie, to następnym selekcjonerem niech będzie Adam Majewski. On teraz pracuje z młodzieżą, będzie miał więc rozeznanie - kogo można brać piętro wyżej, a kogo niekoniecznie. Wszystkich wciągnąć się nie da, musimy łowić perły i wokół nich budować reprezentację" - dodaje Wojciech Kowalczyk.

"Co z tego, że mogliśmy wyżebrać awans z Bednarkami, Krychowiakami, Glikami, Grosickimi? Potem i tak byłoby w tubę. Ja chcę drużyny, którą stać na powtórzenie 2016 roku. Dziadków już nie stać. Podziękować, wręczyć pamiątkowe upominki i cześć. Czas i futbol nie stoją w miejscu" - zakończył wymownie ekspert.