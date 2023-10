Tomaszewski znów się odpalił. "Odejdźcie!"

Reprezentacja Polski w debiucie Michała Probierza wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi, a Czesi ulegli Albanii 0:3. Dzięki temu Biało-Czerwoni wskoczyli na drugie miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024 i bezpośredni awans na turniej mieli na wyciągnięcie ręki. Ich szanse niemal przekreślił remis 1:1 z Mołdawią, który zepchnął kadrę trzecie miejsce. Z takiego obrotu wydarzeń nie jest zadowolony Jan Tomaszewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Majdan trenerem? "Interesuje mnie tylko jedno stanowisko"

Jan Tomaszewski nie gryzie się w język w sprawie reprezentacji Polski. "Jesteśmy skompromitowani"

By uzyskać bezpośredni awans na Euro 2024, reprezentacja Polski będzie musiała wygrać z Czechami i liczyć, że Mołdawia urwie punkty Czechom, ale nie wygra z Albanią. W innym wypadku kadrze pozostaną baraże, co zdaniem Jana Tomaszewskiego jest gigantyczny zawodem.

- Oni nas skompromitowali. Bo jeśli jeden zawodnik jest wart więcej niż cała reprezentacja Albanii czy Mołdawii, to my Polacy jako 12. kibic jesteśmy skompromitowani - przyznał były reprezentant Polski w rozmowie z "Super Expressem".

Były bramkarz Biało-Czerwonych jest przekonany, że kolejna strata punktów z Mołdawią to wyłącznie wina piłkarzy i ich postawy na boisku. 75-latek wprost stwierdził, że po takim meczu zawodnicy powinni dać sobie spokój i zostawić grę w kadrze.

- Jeśli wy nie potraficie, najlepsze pokolenie piłkarskie, wygrać z Mołdawią, to dziękuję. To odejdźcie z tej drużyny i przestańcie nas denerwować i kompromitować. Nie ma obowiązku gry w drużynie narodowej. Kto nie chce, niech zrezygnuje. To lepsze niż to, co pokazaliście - podsumował srebrny medalista mundialu z 1974 roku.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Mecz Polska - Czechy w eliminacjach Euro 2024 zaplanowano na 17 listopada na Stadionie Narodowym. W poprzednim meczu z tym rywalem Polacy przegrali 1:3, a jedynego gola w 89. minucie gry zdobył Damian Szymański.