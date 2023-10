Boniek powiedział, kto byłby selekcjonerem, gdyby on dalej rządził PZPN

Zbigniew Boniek był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2012-2021. Kiedy objął urząd, na stanowisku selekcjonera zastał Waldemara Fornalika, którego zastąpił Adamem Nawałką w listopadzie 2013 roku. Do kolejnej zmiany doszło dopiero pięć lat później, kiedy trenerem kadry został Jerzy Brzęczek, który na stanowisku wytrwał trzy lata i w 2021 został zastąpiony przez Paulo Sousę. Mniej szczęścia do selekcjonerów ma jak na razie Cezary Kulesza.

Boniek powiedział, kto byłby selekcjonerem reprezentacji Polski, gdyby dalej rządził

Obecny prezes Cezary Kulesza zastał Sousę, którego już styczniu 2022 roku musiał zastąpić Czesławem Michniewiczem. Polak pracował do końca roku i w jego miejsce zatrudniono Fernando Santosa, co okazało się kompletnie nietrafionym pomysłem. Portugalczyk został zwolniony we wrześniu 2023 roku, a w jego miejsce pracę podjął Michał Probierz.

Boniek szczególnie krytykował zatrudnianie Santosa i wprost nazwał jego kadencję "dramatem". Były prezes jest przekonany, że gdyby nadal piastował urząd, to nie doszłoby do żadnej niepotrzebnej zmiany i kadra uniknęłaby wielu afer i kiepskiej atmosfery.

- Pewnie gdybym był prezesem PZPN, to dalej pracowałby Paulo Sousa - przyznał Boniek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. - Później zaczęły się dziać rzeczy, które nie powinny - dyskusja o premiach, państwowych pieniądzach, spotkanie z premierem bez udziału prezesa - dodał.

Paulo Sousa w grudniu 2021 roku porzucił reprezentację Polski na rzecz brazylijskiego Flamengo i pozostawił PZPN w trudnej sytuacji. Tuż przed barażami o mistrzostwa świata związek musiał szukać nowego trenera. Jednak Boniek wielokrotnie chwalił Portugalczyka i przekonywał, że jego moment w kadrze był naprawdę pozytywny. - Uważam, że dał tej drużynie dobrego kopa - mówił w przeszłości. Sousa niedawno został zwolniony z włoskiej Salernitany.

Obecnie selekcjonerem jest Michał Probierz, który w debiucie pokonał Wyspy Owcze 2:0, a później zremisował 1:1 z Mołdawią. Celem postawionym mu przez PZPN jest awans na Euro 2024, o który Polacy prawdopodobnie powalczą w barażach.