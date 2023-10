Bolesne słowa Bońka. Nie miał litości. "Pomyłka i niewypał"

Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski w styczniu 2023 rok, a już we wrześniu stracił pracę. Jego dorobek z kadrą to trzy porażki i dwa zwycięstwa w eliminacjach Euro 2024 oraz ogranie Niemców 1:0 w meczu towarzyskim. Kadencję Portugalczyka można uznać za nieudaną, ponieważ drużyna narodowa nie tylko notowała słabe wyniki, ale również wyglądała na drużynę przestraszoną i bez pomysłu. Dosadną opinię o pracy Portugalczyka głosi Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zbigniew Boniek uderza w Fernando Santosa i mówi wprost: "Niewypał, rak"

Boniek uważa, że najważniejszym meczem eliminacji Euro 2024 była porażka 2:3 z Mołdawią, która miała negatywne konsekwencje w tabeli. Zdaniem byłego prezesa PZPN-u ten mecz poniósł za sobą jeden pozytyw - pracę stracił Fernando Santos, którego czas w kadrze był po prostu fatalny.

- Półroczny okres Fernando Santosa w Polsce to dramat. To była pomyłka i niewypał. Proszę zobaczyć, jak Portugalia odetchnęła po jego odejściu, jak zaczęła grać pięknie i ofensywnie pod wodzą Martineza. My musimy odchorować czas spędzony z Santosem, konsekwencje jego pracy w Polsce są straszne - stwierdził były prezes PZPN-u w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Boniek jest przekonany, że po zwolnieniu Czesława Michniewicz związek powinien zatrudnić kolejnego Polaka i wtedy kadra awansowałaby na Euro 2024 bez baraży. Podpisanie umowy z Santosem uważa za ogromny błąd, ponieważ selekcjoner zniszczył reprezentację i oszukał Polaków.

- Powiem wprost: za czasów Santosa reprezentacja była nieuleczalnie chora na raka. To, co się działo na boisku i wokół niego, było dla mnie niepojęte. Portugalczyk co innego deklarował i obiecywał, a co innego robił. Nie lubię jednego: kiedy ktoś kłamie mi w żywe oczy. Santos powiedział, że jest Polakiem, a po pół roku nie znał wielu naszych piłkarzy - dodaje Boniek.

Pomimo kiepskich wyników i słabej atmosfery wokół kadry były zawodnik m.in. Juventusu i AS Romy jest przekonany, że z nowym selekcjonerem kadrę stać na to, by pojechać na mistrzostwa Europy. - Jestem przedstawicielem partii imienia Michała Probierza i wierzę, że wprowadzi Polskę do finałów ME. Piłkarze znowu zaczęli się uśmiechać. Jak za Nawałki czy Sousy - podsumował Zbigniew Boniek.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kolejny mecz reprezentacji Polski zaplanowano na 17 listopada na Stadionie Narodowym. Rywalami Biało-Czerwonych będą Czesi. Zespół Michała Probierza potrzebuje wygranej, by zachować szansę na bezpośredni awans lub miejsce w barażach.