Majdan nie zostawił suchej nitki na Lewandowskim. "Poczułbym się urażony"

Robert Lewandowski i jego rola w reprezentacji Polski to w ostatnich tygodniach temat niekończących się dyskusji. Po wrześniowych meczach z Wyspami Owczymi i Albanią wielu widziało napastnika FC Barcelony poza kadrą, a przynajmniej bez opaski kapitana. Na październikowym zgrupowaniu Lewandowskiego zabrakło z powodu kontuzji. Efekt? Skromne zwycięstwo z Wyspami Owczymi i szokujący remis z Mołdawią. Na temat kapitana polskiej drużyny wypowiedział się Radosław Majdan. W rozmowie z Plotkiem wrócił do pamiętnego wywiadu dla Meczyków.

Majdan skrytykował Lewandowskiego. Wstawił się za innymi reprezentantami. "Jeżeli ja bym był na ich miejscu..."

To właśnie wtedy, tuż przed wrześniowymi meczami el. Euro 2024, wokół Lewandowskiego rozpoczęła się burza. Chodzi przede wszystkim o pamiętne zdanie, które uderzało w jego kolegów. - Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości - stwierdził wówczas. Do tych słów odniósł się Radosław Majdan. - To był bardzo poważny zarzut do swoich kolegów. Jeżeli kapitan mówi, że w zespole brakuje charyzmy, odpowiedzialności za wynik, osobowości to, to boli. Jeżeli ja bym był na ich miejscu, to poczułbym się urażony - stwierdził.

Były gracz Pogoni, Wisły czy Polonii był także zniesmaczony samym sposobem, w jaki Lewandowski próbował wstrząsnąć drużyną. Jego zdaniem nie powinien iść z tym do mediów. - Takie rzeczy załatwia się w gronie zespołu. Idziesz, zapraszasz piłkarzy do pomieszczenia i wtedy wszystko, co chcesz powiedzieć, mówisz im w twarz. Nawet jak to ma kogoś zaboleć. Oczekujesz reakcji. Kiedyś tak to było załatwiane. Być może teraz piłkarze załatwiają to inaczej - dodał.

Majdan o Lewandowskim jako kapitanie. "Nie wiem, czy Robert..."

Majdan ma także wątpliwości, czy Lewandowski w ogóle nadaje się na kapitana reprezentacji. Jego 35-letni napastnik jest introwertykiem, co pozwoliło mu w pełni skupić się na własnej karierze. Przywódca w szatni powinien jednak posiadać nieco inne cechy. - Kapitan to jest jednak ktoś, kto niekoniecznie musi być najlepszym piłkarzem. Kapitan musi mieć takie podejście ojcowskie, czasami to musi być starszy brat. Musisz mieć cierpliwość, żeby rozmawiać ze swoimi kolegami. Nie wiem, czy Robert tę cierpliwość miał, czy czasami nie odbierał tego na zasadzie: "Kurde, znowu dostanę za nich. To na mnie spadnie krytyka, bo ten mi nie podał, tamten jest słaby, a tamten po prostu nie potrafi" - zastanawiał się były bramkarz.