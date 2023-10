Nie będzie wielkiej inwestycji PZPN i PiS za 400 mln? Pierwszy głos po wyborach

Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej to inwestycja, która miała przybliżyć polską piłkę nożną do rozwoju na skalę zachodnią. Inwestycję ogłosili wspólnie minister sportu Kamil Bortniczuk oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Centrum powstać miało w Otwocku, kosztować około 400 mln złotych i być jedną z flagowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy zmiana partii rządzącej oznacza porzucenie pomysłu?

Co z flagową inwestycja PiS i PZPN-u? "Robimy wszystko"

Inwestycję ogłoszono z dumą, ale umowa na wykonanie jej nie została jeszcze podpisana. Przegląd Sportowy Onet donosi, że miało to stać się w ciągu kilkunastu najbliższych dni, ale obecnie pojawiło się wiele wątpliwości. Zwołanie nowego rządu może zająć około dwóch miesięcy i nie wiadomo, czy nowy obóz władzy będzie chciał kontynuować pomysł poprzedników.

- Teoretycznie rząd wszystko może, może też odebrać 500 plus, ale wiemy, że tego nie zrobi. Zadbamy o to, żeby to było odpowiednio zabezpieczone ze strony skarbu państwa - mówił jeszcze przed wyborami minister sportu.

Teraz w PZPN-ie nadal podtrzymują tę wersję. Są przekonani, że nie jest to sprawa pisana "palcem na wodzie" i faktycznie gigantyczna inwestycja dojdzie do skutku. - Robimy wszystko, żeby podpisać umowę jak najszybciej. Z gminą Otwock mamy zamknięty temat terenu, jego dzierżawy i wykupu. Nie ma z ich strony żadnych wątpliwości. Musimy jedynie dopiąć kwestię środków, które nam zagwarantowano - powiedział sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski.

Szczegóły miały zostać dopięte jeszcze przed publicznym ogłoszeniem przedsięwzięcia. Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej ma powstać w latach 2024-2027. W 2025 do użytku mają zostać oddane pierwsze boiska. Cała inwestycja ma wspierać rozwój młodych piłkarzy i trenerów, a także być ośrodkiem wdrażania nowych technologii i umocnienia pozycji polskiej piłki na rynku europejskim.