Wielki sukces polskiej młodzieżówki. Kapitalna passa i awans

Reprezentantki Polski U17 szaleją w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. W środę 18 października Biało-Czerwone ograły Irlandię aż 6:1 i przedłużyły cudowną passę imponujących zwycięstw. Tym samym zapewniły sobie również awans do kolejnej fazy eliminacji do przyszłorocznego turnieju. Już niedługo poznają kolejne przeciwniczki.

