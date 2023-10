Przewrót w reprezentacji Niemiec. Legenda usłyszała decyzję Nagelsmanna

Manuel Neuer od ponad 10 miesięcy pozostaje poza grą. W grudniu zeszłego roku niemiecki bramkarz złamał nogę, jeżdżąc na nartach. Bayern po kontuzji Niemca musiał szybko zareagować i natychmiast sprowadził Yanna Sommera z Borussi Moenchengladbach. Szwajcar latem przeniósł się do Interu Mediolan i obecnie dostępu do bramki broni Sven Ulreicha. 37-latek jest coraz bliżej powrotu na boisko, ale na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy wróci do składu na mecze Bayernu i reprezentacji.

Manuel Neuer nie jest już kapitanem reprezentacji Niemiec

Jak się okazało, nawet gdy wróci do bramki, nie będzie już kapitanem reprezentacji Niemiec - podaje niemiecki "Bild". Julian Nagelsmann zadzwonił do Neuera i przekazał mu tę informację. - Rozmawiałem z Manuelem przez telefon. Dobrze zareagował na tę wiadomość. To profesjonalista - powiedział Nagelsmann w rozmowie z "Bildem". Nowym kapitanem został Ilkay Guendogan, który pełnił tę funkcję podczas październikowego zgrupowania z meczach przeciwko USA (3:1) i Meksyku (2:2).

Doświadczony bramkarz zaakceptował decyzję i nadal będzie do dyspozycji Nagelsmanna. Dziennik dodaje, że "bez opaski kapitańskiej Neuer nie jest już automatycznie zaliczany do wyjściowej jedenastki". Obecnym numerem jeden w kadrze naszych zachodnich sąsiadów jest bramkarz Barcelony, Marc-Andre ter Stegen, który we wrześniu zapowiedział, że nie zamierza oddawać miejsca w wyjściowym składzie Neurowi.

Manuel Neuer do tej pory rozegrał 117 meczów. Julian Nagelsmann we wrześniu został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. 36-latek przejął schedę po Hansim Flicku, który nie zaliczył swojej przygody z drużyną narodową do udanych.