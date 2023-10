Tak Mołdawianie rozpracowali Polaków. Zdradził kulisy

Reprezentacja Mołdawii wyrosła na prawdziwy postrach Polski w eliminacjach Euro 2024. Jakkolwiek to nie zabrzmi, to Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami na ich stadionie 2:3 - chociaż prowadzili 2:0 - i zremisowali w minioną niedzielę 1:1 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- To, co przewidzieliśmy, to się wydarzyło. Bo akurat uczulaliśmy na dwa elementy gry, jeśli chodzi o zespół z Mołdawii. Uczulaliśmy na kontratak i uczulaliśmy na stałe fragmenty gry, że bazują na tym. I ten stały fragment gry pokazywaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby go wyeliminować, ale po prostu straciliśmy bramkę - tak straconą bramkę z Mołdawią analizował Michał Probierz w rozmowie z Kanałem Sportowym. Poza tą bramką, to Polacy tracili bramki po stałych fragmentach z Czechami z Mołdawią w Kiszyniowie.

Probierz wskazywał, że reprezentacja Polski rozegrała fatalny pierwszy kwadrans, ale Mołdawianie bramkę na 1:0 strzelili dopiero w 26. minucie. - Naszą bolączką były słabe wejścia w mecze i pamiętaliśmy, jak wyglądało pierwsze dwadzieścia minut w Kiszyniowie, gdy Polacy nas zdominowali. Postanowiliśmy to zmienić. [...] Mieliśmy od początku wyjść agresywnie, ostrym pressingiem, a nie czekać we własnym polu karnym - mówił reprezentant Mołdawii Vladislav Baboglo w rozmowie z TVP Sport.

Mołdawianie przeanalizowali mecze Polaków. "Mieliśmy różne opcje"

Baboglo strzelił bramkę po stałym fragmencie gry w czerwcowym meczu w Kiszyniowie i w wywiadzie zdradził, że przed niedzielnym meczem z Polską Mołdawianie zwrócili uwagę na ten aspekt. - Trenowaliśmy stałe fragmenty przed meczem. Doskonale wiedziałem, gdzie spadnie piłka. W sumie dobrze, że w nią nie trafiłem (śmiech), bo dzięki temu strzelił bramkę Nicolaescu - nasz lider - wyjaśnił.

- Analizowaliśmy praktycznie wszystkie sytuacje w polu karnym po dośrodkowaniach w meczach reprezentacji Polski. Dokładnie wiedzieliśmy, kto przy kim ma stać. Duża rola w tym naszych trenerów, którzy w teorii nam wszystko rzeczowo przedstawili. Mieliśmy przygotowane różne opcje. Mam na myśli to, że gdyby dośrodkowanie było zepsute, ale bylibyśmy nadal w posiadaniu piłki, to również mieliśmy przeanalizowane drugie dośrodkowanie - dodawał środkowy obrońca reprezentacji Mołdawii.

W reprezentacji Mołdawii nic się nie zmienia przed kluczowymi meczami w eliminacjach

Na dwa mecze przed końcem eliminacji Mołdawia ma wszystko w swoich rękach i matematycznie ma szanse na bezpośredni awans do Euro 2024. Żeby tak się stało, to Mołdawianie muszą sprawić dwie kolejne sensacje, czyli wygrać z Albanią 17 listopada i z Czechami trzy dni później. - Nasze podejście do tych eliminacji się nie zmienia. Krok za krokiem, mecz za meczem. Teraz liczy się tylko odpowiednie przygotowanie do meczu z Albanią - zakończył Baboglo.