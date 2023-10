Wyliczyli szanse Polaków na awans na Euro. Dramat

Niedzielny remis 1:1 z Mołdawią praktycznie pogrzebał szanse reprezentacji Polski na bezpośredni awans na Euro 2024. Piłkarzom Michała Probierza pozostaje pokonać 17 listopada Czechów na Stadionie Narodowym w Warszawie, a potem liczyć, że trzy dni później (20 listopada) nasi południowi sąsiedzi nie wygrają z Mołdawią. Do tego trzeba mieć nadzieję, że Mołdawia nie sprawi niespodzianki i nie zdobędzie czterech punktów w meczach z Albanią (17 listopada) i właśnie Czechami.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński po remisie z Mołdawią: Nie możemy wiecznie na kogoś liczyć

Reprezentacja Polski ma zaledwie 31 proc. szans na awans do Euro 2024

Dlatego wszystko wskazuje na to, że wiosną przyszłego roku reprezentacja Polski wystąpi w barażach o Euro, które ma praktycznie zagwarantowane dzięki grze w dywizji A Ligi Narodów. Chorwat Tomislav Globan z Uniwersytetu w Zagrzebiu wyliczył, że w półfinale baraży reprezentację Polski czeka mecz z Estonią.

Globan wyliczył także, jak wyglądają poszczególne szanse Polaków w kontekście Euro 2024 po wtorkowych meczach:

31 proc. na zakwalifikowanie się na turniej,

95 proc. na grę w barażach,

4 proc. na bezpośredni awans (u Czechów wynosi on aż 93 proc.).

Z jego wyliczeń wynika, że na dzisiaj Polacy w ewentualnym finale baraży mogliby się spotkać ze zwycięzcą rywalizacji Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia. Wszystko jednak może się zmienić po listopadowych meczach eliminacyjnych.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

W wyliczeniach można także zobaczyć, do jakiego koszyka losowania fazy grupowej Euro 2024 mogą trafić poszczególne zespoły. I tak reprezentacja Polski ma obecnie 31 proc. na czwarty (ostatni) koszyk oraz 1 proc. na trzeci. Za to pewna już awansu Albania ma aż 91 proc. na drugi koszyk w losowaniu grup przed przyszłorocznym turniejem.

Chociaż Globan nisko ocenia szanse Polaków na awans, to i tak wyglądają one lepiej, niż gdyby Włochom powinęła się noga w kolejnych meczach i to z nimi, a nie Estonią, musieliby grać Polacy w półfinale baraży. O tym, że taki scenariusz także jest możliwy, można przeczytać w tekście Aleksandra Bernarda ze Sport.pl.

Półfinały baraży o Euro 2024 odbędą się 21 marca 2024 roku, a pięć dni później zostaną rozegrane finały.