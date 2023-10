Legenda ma prośbę do Roberta Lewandowskiego. "Absurd"

Sytuacja polskiej reprezentacji w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy w Niemczech nie jest dobra. Biało-Czerwoni po rozegraniu siedmiu meczów mają 10 punktów. Przed meczem z Mołdawią wszystko było w rękach naszych piłkarzy. Wystarczyło wygrać i czekać na spotkanie z Czechami, które w przypadku wygranej dawało kadrze bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, podopieczni Michała Probierza znowu zawiedli i do swojego ostatniego listopadowego meczu kwalifikacyjnego będą podchodzić z trzeciego miejsca. Profil We Global Football wyliczył, że po wpadce z Mołdawią (1:1) reprezentacja Polski ma 2,9 procent szans na bezpośredni awans na ten turniej.

W meczu z Mołdawią szczególnie dało się odczuć brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto i z tego względu opuścił październikowe zgrupowanie. Jego rolę tymczasowo przejął Piotr Zieliński. Niestety, zastępujący go koledzy seryjnie marnowali kolejne dogodne szanse na zdobycie bramki. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, żeby odstawić Lewandowskiego i odebrać mu opaskę kapitańską. Jednak Michał Probierz jasno dał do zrozumienia, że nie wyobraża sobie drużyny bez piłkarza Barcelony. Teraz głos w tej sprawie zabrał Henryk Kasperczak, były reprezentant Polski, w rozmowie z "Super Expressem".

- A iluż to mamy zawodników o takich umiejętnościach i takiej klasie? Absurdem są głosy "ekspertów", obwiniających akurat jego za brak wyników kadry. Dobrze, że obecny selekcjoner twardo zaznaczył, iż on nie wyobraża swojej drużyny bez "Lewego". Nie dziwię się. "Lewy" na boisku to dwóch zawodników rywala oddelegowanych do pilnowania go, a więc i nieco więcej miejsca dla innych naszych graczy - powiedział.

Kasperczak również zdradził swoje życzenie względem Lewandowskiego. - Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas pogra w kadrze, choć oczywiście on sam nam meczów nie będzie wygrywać. Nie może strzelać bramek, ale też rozgrywać piłkę, po którą często sam się cofa w głąb pola - zakończył.

Kasperczak łącznie rozegrał 61 meczów w reprezentacji Polski i zdobył z nią wicemistrzostwo olimpijskie oraz brązowy medal Mistrzostw Świata. Podczas kariery piłkarskiej występował m.in. w Stali Mielec i FC Metz. Może również pochwalić się bogatą karierą trenerską. Prowadził m.in reprezentację Tunezji, Mali, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Maroko.