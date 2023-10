Wielkie wyzwolenie Nicoli Zalewskiego. Włosi reagują. "Perełka"

Nicola Zalewski rozegrał we wtorek bardzo dobre spotkanie w barwach polskiej młodzieżówki. Nie tylko asystował przy golu Michała Rakoczego, ale również sam trafił do siatki. Włoskie media dostrzegły jego świetny występ, nawiązując do ostatniej afery bukmacherskiej. "To było dla niego coś w rodzaju wyzwolenia po skomplikowanych dniach spędzonych wśród oskarżeń" - napisał Fanpage.it.

