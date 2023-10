Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. Spełnia się najczarniejszy scenariusz

Remis 1:1 z Mołdawią na Stadionie Narodowym sprawił, że reprezentacja Polski ma poniżej trzech proc. szans na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Wiele zatem wskazuje na to, że Biało-Czerwonych czekają dwustopniowe baraże w marcu przyszłego roku. A tam może dojść do wielkiego hitu. Przed listopadowymi meczami wygląda na to, że Polska może zmierzyć się z kadrą, której nie pokonała ani razu od 2011 roku.

