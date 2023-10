Probierz zapamięta grę trzech piłkarzy. Mogą się szykować na powołanie do kadry

Na ten mecz można było spojrzeć z kilku perspektyw. Liczyło się zwycięstwo, bo selekcjoner Adam Majewski, który zastąpił w kadrze do lat 21 Michała Probierza nieustannie powtarza piłkarzom, że celem w kwalifikacjach jest wyprzedzenie Niemców i zajęcie pierwszego miejsca. Ale że Estonia jest jedną ze słabszych drużyn w grupie, to wygrać należało w odpowiednim stylu. PZPN oczekuje od wszystkich młodzieżowych i juniorskich reprezentacji gry ofensywnej, proaktywnej, intensywnej i odważnej.

Na trybunach zasiadł też selekcjoner Michał Probierz, więc każdy zawodnik chciał pokazać mu, że w listopadzie może już pomóc dorosłej kadrze. Dawno w kadrze U-21 nie było tak dużego przekonania, że faktycznie stanowi zaplecze pierwszej reprezentacji, które selekcjoner nie tylko doskonale zna, ale też chce z niego korzystać. Probierz pokazał to już przy pierwszych powołaniach, sięgając po Patryka Pedę (zagrał 90 minut w obu meczach dorosłej reprezentacji) i po Filipa Marchwińskiego (w obu wchodził na ostatnie minuty).

Po ostatnim meczu z Mołdawią szukaliśmy też nadziei, że przyszłość maluje się w jasnych barwach, a młodzi zawodnicy są pewni siebie, jeszcze nie nasiąknęli presją i potrafią zdominować słabszych rywali. O młodych w ostatnich tygodniach mówi się zresztą dużo, bo zewsząd słyszymy, że w pierwszej reprezentacji nadeszła pokoleniowa zmiana i potrzeba w niej więcej charakternych piłkarzy.

Plan Nicoli Zalewskiego się sprawdził. Świetna akcja

Pod każdym względem można czuć satysfakcję. Adam Majewski niedawno udzielił Sport.pl wywiadu, w którym szkicował, jak ma grać jego reprezentacja. - Na pewno chcę, by ta drużyna była odważna i grała w piłkę piłką. Zawsze powtarzam: piłka to prosta gra, ale nie dla prostych ludzi, dlatego lubię zawodników myślących na boisku, ale chcę też, by każdy wiedział, jaką ma rolę. Chcę grać na swoich zasadach, a nie dostosowywać się do rywali - mówił. W spotkaniu z Estonią to właśnie zobaczyliśmy. Już sam skład sugerował bardzo odważną grę - w wyjściowym składzie znalazło się trzech środkowych obrońców i aż siedmiu ofensywnych piłkarzy. Na wahadłach grali Patryk Pyrka i Kajetan Szmyt, czyli zawodnicy lepiej atakujący niż broniący. W środku pola znalazło się trzech dobrych technicznie zawodników - Mateusz Łęgowski, Michał Rakoczy i Nicola Zalewski, a przed nimi był jeszcze duet z Lecha Poznań: Filip Marchwiński i Filip Szymczak. O zajmowanych pozycjach piszemy jednak umownie, bo ich wymienność była nieustanna i skuteczna, dzięki czemu przeciwnicy mieli spore problemy, by skutecznie ich pilnować.

Początek meczu był nieco nerwowy, ale mówimy o raptem pięciu minutach, a nie przeszło trzydziestu, jak w ostatnim meczu dorosłej kadry. Już pierwsza piękna akcja skończyła się golem: Łęgowski przytomnie przerzucił piłkę do Zalewskiego, który podprowadził piłkę i po ziemi dograł ją w pole karne, a tam Marchwiński świadomie przepuścił ją między nogami, by dotarła do Rakoczego. Strzał nie był najlepszy, ale i tak skończył się golem.

Drugą bramkę po indywidualnej akcji zdobył Zalewski. Ruszył odważnie, minął dwóch rywali, wbiegając w pole karne i sprytnie uderzył na bramkę. To jeden z nielicznych ofensywnych polskich piłkarzy z dobrym dryblingiem, co udowadniał już w dorosłej kadrze. Z Estonią grał tak, jak opisywał to Czesław Michniewicz na jednym ze spotkań przed mundialem: że to zawodnik, którego pierwszą myślą po przyjęciu piłki jest okiwanie obrońcy. Same mistrzostwa Zalewskiego przerosły, a ten sezon w Romie nie jest dla niego udany, ale pierwsza reprezentacja nie może go przeoczyć. Probierz był z nim w kontakcie, zanim wysłał powołania na wrześniowe zgrupowanie, ale - jak mówił sam selekcjoner na pierwszej konferencji prasowej - obaj zgodzili się, że w tym momencie Zalewski najbardziej potrzebuje minut, by wrócić do formy, a więcej dostanie ich w młodzieżówce. Plan wypalił.

Jeszcze przed przerwą kolejnego gola strzelił Szymczak, który dobił uderzenie Szmyta. w całej akcji najbardziej imponujące było jednak to, co wydarzyło się wcześniej: odważny drybling Łęgowskiego i prostopadłe zagranie Rakoczego. A i tak nie było to najpiękniejsze podanie w tym meczu, bo to należy do Łęgowskiego, który asystował przy bramce na 4:0 Szymczaka w taki sposób, że piłka minęła czterech rywali i trafiła prosto pod nogi napastnika Lecha.

Piąty gol też był charakterystyczny dla tego meczu i występu reprezentacji. Strzelił go Tomasz Pieńko, który wszedł na boisko raptem dwie minuty wcześniej. Każdy z rezerwowych walczył o to, by w kolejnym meczu grać w pierwszym składzie. Każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Polska mimo rosnącego prowadzenia wciąż wydawała się głodna i chciała strzelać kolejne gole. I miała okazje, by wynik był jeszcze wyższy. Kajetan Szmyt i Szymon Włodarczyk nie wykorzystali rzutów karnych. Zresztą, napastnik Sturmu Graz, który zmienił Szymczaka w 61. minucie, powinien mieć hat-tricka, bo w doskonałej sytuacji, będąc cztery metry od bramki, uderzył nad poprzeczką, a w końcówce meczu zmarnował jeszcze okazję sam na sam z bramkarzem. Przyjemnie jest narzekać na skuteczność przy wyniku 5:0.

Michał Probierz bez notatnika. Ale zapamięta grę przynajmniej trzech piłkarzy

W pomeczowym wywiadzie Michał Rakoczy powiedział, że drużynie zależało na absolutnym kontrolowaniu meczu, jak najszybszym wyjściu na prowadzenie i szukaniu kolejnych goli. Cele zostały zrealizowane. Estonia w pierwszym meczu (1:0 w Tallinie) broniła się lepiej, znacznie później została napoczęta, a w Stalowej Woli była znacznie mniej wymagającym przeciwnikiem, ale Polacy znakomicie to wykorzystali. Listopadowe mecze z Izraelem i Niemcami na pewno pozwolą lepiej poznać kadrę Adama Majewskiego, ale dziś wiemy, że ma odpowiednie umiejętności, kulturę gry i pewność siebie, by w pełni dominować i wysoko wygrywać ze słabszym rywalem. Po trzech meczach ma 9 pkt i bilans bramkowy 9:0.

Michał Probierz nie zabrał na ten mecz notatnika, ale nie potrzebował go, by zapamiętać grę Zalewskiego, Łęgowskiego i Rakoczego. Czy któryś z nich zostanie zatem powołany już w listopadzie? To zgrupowanie będzie specyficzne, bo Polska zagra tylko jeden mecz o punkty - z Czechami. Kolejny - z Łotwą będzie towarzyski, a przecież Probierz zapowiadał już, że nie chce wyciągać z młodzieżówki piłkarzy, którzy później u niego nie zagrają. Dla nich ważniejszy od spotkania z Łotwą może być kwalifikacyjny mecz z Niemcami. Możliwe, że uda się to pogodzić, jak w przypadku Marchwińskiego, który po zakończeniu zgrupowania dorosłej kadry dołączył do młodzieżówki.

Trudno prognozować, jaką decyzję podejmie Probierz, ale z pewnością mecz z Estonią mu się podobał. Realizator pokazywał go wielokrotnie. Najczęściej - uśmiechniętego i oklaskującego kolejne gole.