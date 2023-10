Tak wygląda tabela el. Euro U-21 po zwycięstwie Polski. Lepiej być nie mogło

Reprezentacja Polski do lat 21 rozbiła we wtorek Estonię 5:0, a dubletem popisał się Filip Szymczak. Mimo to trener Adam Majewski może być niezadowolony, ponieważ nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych. I choć mogliśmy to spotkanie wygrać wyżej, to nie zmienia to faktu, że kapitalnie spisujemy się w el. ME. Tak obecnie wygląda tabela grupy E.

