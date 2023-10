Nawałka nie wytrzymał po blamażu z Mołdawią. Rozprawił się z prawie każdym

Remis reprezentacji Polski w meczu z Mołdawią zapewnił Karol Świderski, który trafił do siatki w 53. minucie. Nasz zespół, mimo że naciskał i stwarzał sobie sytuacje, nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Teraz czeka go decydujące starcie z Czechami. W nim zwycięstwo, przy szczęśliwym układzie w pozostałych spotkaniach, może dać nam bezpośredni awans, natomiast w przypadku remisu lub porażki, drużynie Michała Probierza grozi nawet brak udziału w barażach. Nic więc dziwnego, że na kadrę po tym remisie spadają gromy.

Mocne słowa Adama Nawałki po wpadce z Mołdawią. "To nie do przyjęcia "

Głos na temat spotkania z Mołdawią zabrał m.in. Adam Nawałka. Były selekcjoner, który zazwyczaj jest ostrożny w dobieraniu słów i rzadko posuwa się do krytyki, tym razem w stanowczych słowach skomentował ostatnią wpadkę reprezentacji Polski.

- Mecz z rywalem na takim poziomie trzeba było wygrać i koniec kropka. Pierwsze 15 minut w naszym wykonaniu było nie do przyjęcia, a konkretnie to, że drużyna Mołdawii, która przyjechała do naszej twierdzy na Narodowy, przejęła inicjatywę. To był błąd jeśli chodzi o nasze nastawienie, bo to my musieliśmy skoczyć do gardła rywalowi i pokazać naszą siłę - powiedział selekcjoner kadry w latach 2013-2018 na łamach "Super Expressu".

O ile Nawałka wykazał pretensję do piłkarzy, o tyle w obronę wziął Michała Probierza, na którego przyszłość w kadrze patrzy z optymizmem. - Trudno stało się, ale jeśli będziemy tylko narzekać, nic to nie poprawi. Nowy selekcjoner pokazał, że ma pomysł na tę drużynę. Wierzę w to, że Michał nie jest tylko strażakiem, ale skoro była decyzja o jego zatrudnieniu, to podjął się przebudowy drużyny i poprowadzi ją w okresie transformacji, bo ma niezbędne doświadczenie - podkreślił.

Były selekcjoner stwierdził też, że organizacja gry obronnej wyglądała "przyzwoicie" i wypowiedział się też na temat Patryka Pedy, którego powołanie wywołało burzliwe dyskusje, a który w obu spotkaniach prezentował się przynajmniej poprawnie. - Jeśli ma 21 lat, to nie przesadzajmy, że jest taki młody, a że gra w Serie C, to według mnie tylko sprawy transferowe zatrzymały go na tym poziomie rozgrywek. To bardzo utalentowany zawodnik. (...) - Peda nie zawiódł, a wręcz przeciwnie i wygląda bardzo obiecująco na przyszłość - powiedział Nawałka.

Na koniec szkoleniowiec dodał, że "trzeba wierzyć w naszą reprezentację", a powrót Roberta Lewandowskiego będzie "dużą wartością dla drużyny". Polacy z Czechami zagrają 17 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Cztery dni później już towarzysko zmierzą się z Łotwą, także na stadionie w Warszawie.