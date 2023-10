Totalna deklasacja. Polacy rozbili w pył trudnego rywala. Hat-trick w 7. minut!

Reprezentacja Polski U18 od dłuższego czasu spisuje się wyśmienicie. Kadra Marcina Włodarskiego wygrała pięć z ostatnich sześciu spotkań, a jedno z nich tylko zremisowało. Mecze naszej młodzieżówki obfitują w wiele bramek. Wspomniany remis miał miejsce z Chorwacją i zakończył się wynikiem 4:4. Do dziś w kolejnych pięciu meczach Biało-Czerwoni zdobywali przynajmniej cztery bramki. Ta passa została przedłużona, dzięki fantastycznemu występowi przeciwko Czechom.

Reprezentacja Polski U18 dalej gromi. Hattrick Mikołajewskiego w siedem minut

Czechy nie należą do rywali, z którymi reprezentacja Polski U18 radzi sobie najlepiej. Z ostatni czterech meczów wygrała tylko jeden i to dawno, bo w 2013 roku. Wówczas padł wynik 1:0. Pozostałe starcia to dwie porażki i jeden remis. Dziś nie było jednak wątpliwości, kto jest lepszy, ponieważ Biało-Czerwoni rozgromili naszych południowych sąsiadów.

Strzelanie w 12. minucie rozpoczął Daniel Mikołajewski i jak już zaczął, to rozstrzelał się na dobre. Zawodnik Parmy U19 kolejne trafienie dołożył trzy minuty później z rzutu karnego, a po raz trzeci trafił w 19. minucie. W sumie wystarczyło mu ledwie siedem minut, by skompletować hat-tricka.

Polacy jednak na tym nie poprzestali. Po przerwie w 59. minucie Biało-Czerwoni otrzymali kolejny rzut karny, ale tym razem na gola zamienił go Oskar Tomczyk. Młodzieżowcy z Czech w tym spotkaniu grali ostro, co zapewne wynikało z ich frustracji, bo przy wyniku 4:0 dla Polski znów faulowali naszego zawodnika we własnym polu karnym. Tym razem do "jedenastki" podszedł Mike Huras i on także się nie pomylił, ustalając wyniku meczu na 5:0.

Wyjściowy skład reprezentacji Polski U18: Matys - Brzyski, Gurgul, Kolanko (C), Kowalik, Mikołajewski, Orlikowski, Regula, Sznaucer, Tomczyk i Wolski

Polska U18 - Czechy U18 5:0

Bramki: D. Mikołajewski (12', 15' rzut karny, 19'), O. Tomczyk (59' rzut karny) i M. Huras (81' rzut karny)