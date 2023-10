Grosicki szczerze podsumował siebie i kolegów. "Każdy musi o tym wiedzieć" [WIDEO]

Reprezentacja Polski po wygranej 2:0 z Wyspami Owczymi wskoczyła na drugie miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024 i miała wszystko w swoich rękach. Jednak remis 1:1 z Mołdawią niemal przekreślił szanse kadry na bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej. Świadomość tego mają sami piłkarze, którzy krytycznie wypowiadali się o swojej postawie w ostatnim meczu. Nie inaczej było w przypadku Kamila Grosickiego.

Kamil Grosicki nie ma litości dla siebie i kolegów. Krytycznie podsumował występ reprezentacji

Podczas nieobecności Roberta Lewandowskiego Piotr Zieliński został kapitanem reprezentacji, ale to Grosicki był jej cichym liderem i mentorem. - Od dzisiaj zaczynamy nowy rozdział! - mówił do kolegów w szatni po meczu z Wyspami Owczymi. Z pewnością "nowy rozdział" miał być kontynuowany inaczej, niż wyszło w starciu z Mołdawią.

Skrzydłowy jest jednak świadomy, że w tej sytuacji zawinił on i inni reprezentanci. To oni nie udźwignęli presji i znów stracili punkty z teoretycznie słabszym rywalem. - Całe eliminacje pokazują, że dużo brakuje, żebyśmy zagrali na Euro - mówił Grosicki w rozmowie z TVP Sport. Później przy innych dziennikarzach również był niezwykle smutny i sfrustrowany.

- Żeby to źle nie zabrzmialo - graliśmy z Mołdawią. My piłkarze zawodzimy. To nie trener, bo on wystawia jak najlepszy zespół. A my zawodnicy na boisku już nie pierwszy raz z teoretycznie słabszym rywalem zawodzimy. Każdy musi brać za to odpowiedzialność i każdy musi o tym wiedzieć. Tu nie ma chowania się za kogoś innego. Jako drużyna wychodzimy i zawodzimy - powiedział 35-latek.

Teraz reprezentacji Polski pozostaje wygrać z Czechami i liczyć, że ci stracą punkty z Mołdawią. W takim wypadku Mołdawia musiałby przegrać z Albanią. Jeśli te kalkulacje i schematy okażą się dla kadry niesprzyjające, to prawdopodobnie zagramy w barażach. Miejsce w nich gwarantuje nam obecność w dywizji A Ligi Narodów.

Mecz Polska - Czechy zaplanowano na 17 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym. Poprzednie starcie z tymi rywalami przegraliśmy 1:3, a bramkę honorową strzelił w 89. minucie Damian Szymański.