Probierz wskazał "największy problem" Polaków. Dlatego nie dali rady Mołdawii

Michał Probierz rozpoczął kadencję od wyjazdowego zwycięstwa z Wyspami Owczymi. Choć styl w tym spotkaniu nie porywał, to można było mieć nadzieję na jakiś pozytywny impuls. Nowy selekcjoner wprowadził do kadry kilka nowych twarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma problem! Oto największy z nich. Wstyd i kompromitacja

Probierz tłumaczy przyczyny porażki reprezentacji Polski z Mołdawią. Wskazał największy problem

To jednak nie wystarczyło na reprezentację Mołdawii. 159. drużyna rankingu FIFA nie tylko skutecznie postawiła się reprezentantom Polski, ale również przez dłuższą część pierwszej połowy grała lepiej. To poskutkowało zdobyciem bramki i prowadzeniem do przerwy. Biało-Czerwoni dopiero w drugiej części meczu zdominowali rywali i odrobili straty. Jednak mimo tego, że oddali aż 21 strzałów, to nie udało im się wyjść na prowadzenie i wygrać.

Mecz zakończył się remisem, co zdecydowanie odpowiadało Mołdawianom, którzy zachowują szanse na awans na mistrzostwa Europy. Według Michała Probierza największym problemem Biało-Czerwonych w tym spotkaniu była nieskuteczność, co przyznał w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

- Naszym największym problemem było, że w tym meczu nie wykorzystaliśmy z ośmiu sytuacji, które mieliśmy przynajmniej dwóch. Bo nie liczę już bramkowej, w której padła bramka, ale mieliśmy wiele. Akurat w ataku pozycyjnym stworzyliśmy wiele sytuacji. Pierwsze 15 minut wyglądało w naszym wykonaniu fatalnie - stwierdził selekcjoner.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Reprezentacja Polski ma już do rozegrania tylko jeden mecz eliminacyjny. Żeby awansować na mistrzostwa Europy, muszą pokonać Czechów i liczyć na korzystne wyniki w meczach Mołdawii z Albanią oraz naszymi sąsiadami. Ostatnie spotkanie w kwalifikacjach Biało-Czerwoni rozegrają 17 listopada.