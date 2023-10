Jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Probierza. "Nie zamierzam zmieniać"

Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski - to była pierwotna lista bramkarzy powołanych przez Michała Probierza na mecze reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1). Ekspertów i kibiców dziwiły nieobecność Marcina Bułki i Kamila Grabary. Pierwszy z nich zachwyca w Ligue 1 w barwach OGC Nicea, a drugi ze swoją FC Kopenhagą występuje w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że selekcjoner da szansę przynajmniej jednemu z nich. Tak się ostatecznie stało, ale tylko wskutek kontuzji Drągowskiego, którego zastąpił Bułka.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński po remisie z Mołdawią: Nie możemy wiecznie na kogoś liczyć

Michał Probierz przedstawił hierarchię bramkarzy w reprezentacji Polski. "Nie zamierzamy zmieniać"

Niekwestionowanym numerem jeden w kadrze pozostaje Wojciech Szczęsny. Ten jednak zapowiedział kilka miesięcy temu, że Euro 2024 będzie dla niego ostatnim dużym turniejem, o ile w ogóle reprezentacja Polski na niego pojedzie. Dlatego całkiem niedługo możemy spodziewać się zmiany między słupkami. W ostatnim czasie swoimi występami zaczęli szczególnie naciskać Bułka i Grabara, ale ze słów Michała Probierza wynika, że ich droga do podstawowego składu może być bardzo długa i kręta.

- Jak rozmawialiśmy w sztabie, mamy najmniejszy problem, jeśli chodzi o bramkarzy. Na teraz jest taka hierarchia bramkarzy, której nie zamierzamy zmieniać ze względu na to, że jest to dobre dla całokształtu. Wojtek jest numerem jeden, drugi jest Skorupski, a trzeci Bartek Drągowski – powiedział selekcjoner w rozmowie z Mateuszem Borkiem na Kanale Sportowym.

Oznacza to, że po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Szczęsnego, najbliższej do zajęcia jego pozycji będzie zaledwie o rok młodszemu Skorupskiemu. Przynajmniej tak to wygląda na ten moment, ale futbol już wielokrotnie pokazywał, że w ciągu kilku/kilkunastu miesięcy może wiele się wydarzyć. W tej chwili wychodzi, że "dwójką" będzie Bartłomiej Drągowski, a "trójką" Marcin Bułka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ostatnie spotkanie el. Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra w piątek 17 listopada, kiedy na Stadionie Narodowym podejmie Czechów. W przypadku zajęcia trzeciego miejsca Biało-Czerwoni wezmą udział w barażach. Półfinały odbędą się 21 marca 2024 roku, a pięć dni później zostaną rozegrane finały.