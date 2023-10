Już dosyć! Czas ujawnić bolesną prawdę. Oto największy problem reprezentacji Polski

W dwumeczu z Mołdawią - jedną z najsłabszych reprezentacji w Europie - nasza kadra zdobyła jeden punkt. Fernando Santos przegrał w Kiszyniowie 2:3, Michał Probierz zremisował na Narodowym 1:1, a kibice po obu spotkaniach mogli być zażenowani postawą naszych zawodników. Niezrozumiała liczba błędów, złych wyborów i strach pokazują, że największym problemem reprezentacji Polski nie są kolejni selekcjonerzy, a grający w niej zawodnicy, o czym m.in. porozmawiamy w programie Sport.pl LIVE:

W niedzielę Probierz popełnił kilka błędów, zaufał m.in. Patrykowi Dziczkowi, którego gra przed przerwą była katastrofalna. Piłkarz Piasta Gliwice na drugą połowę już nie wyszedł. Probierz wyciągnął odpowiednie wnioski, próbował ratować sytuację, a zmiany dały drużynie impuls. Mógł zrobić tylko tyle, bo to nie selekcjoner kopał w niedzielę po autach, nie był w stanie uspokoić gry w środku pola i wykorzystać kilku naprawdę dobrych szans na gola. Jest oczywiście współodpowiedzialny za ten przygnębiający remis, ale to piłkarze są już od dłuższego czasu największym problemem reprezentacji Polski.

A to oznacza, że lepsza gra i lepsze wyniki nie przyjdą łatwo. Michał Probierz musi gruntownie przebudować kadrę i odrzucić zawodników, którzy może i mają umiejętności, ale nie potrafią pokazać ich w reprezentacji. Skoro Tomasz Kędziora zagrał w niemal wszystkich meczach tych eliminacji, ma 29 lat i dalej popełnia szkolne błędy, to jaki jest sens powoływania go na następne zgrupowania? Zdecydowanie więcej korzyści nasza kadra może mieć z ogrywania Patryka Pedy, który jest chyba jedynym wygranym październikowego zgrupowania. Probierz bardzo odważnie - wręcz brawurowo - postawił na zawodnika z trzeciej ligi włoskiej i oby podobnej brawury nie zabrakło mu przy kolejnych decyzjach.

Program Sport.pl LIVE możecie oglądać w każdy poniedziałek w Sport.pl, Gazeta.pl i w naszych mediach społecznościowych. Komentujemy w nim najważniejsze wydarzenia ze świata sportu.