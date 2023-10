Probierz tłumaczy się z zupełnie nietrafionej zmiany na mecz z Mołdawią. "Szkoda"

Tuż przed finiszem eliminacji Polacy zaliczyli spektakularną wywrotkę. Remis 1:1 z Mołdawią w niedzielnym meczu oznacza, że nie dość, że biało-czerwoni muszą pokonać Czechów, to jeszcze muszą liczyć na to, że nasi sąsiedzi stracą punkty z Mołdawią, a sama Mołdawia nie pokona Albanii.

Kompromitacja reprezentacji Polski. Probierz tłumaczy się ze zmiany

Taka sytuacja sprawia, że wszyscy szukają winnych. I choć za głównego winowajcę obecnej sytuacji nikt raczej nie uważa Michała Probierza, to według wielu nowy selekcjoner nie pomógł niektórymi decyzjami dotyczącymi tego spotkania. W programie Kanału Sportowego wyjaśnił, dlaczego postawił na Patryka Dziczka (ocenionego u nas na 2/10) kosztem Bartosza Slisza (3+/10), który wszedł na boisko dopiero po przerwie. W wygranym meczu z Wyspami Owczymi to pomocnik Legii zaczął od pierwszej minuty i zagrał bardzo dobrze.

- Wiem jaką rolę pełni w Piaście i robi to bardzo dobrze. W pierwszym spotkaniu robił to bardzo dobrze, bo miał dokładność na 92. procentach. W tym spotkaniu zależało mi, żeby transportował piłkę do Szymańskiego i Zielińskiego i oni w tym momencie mieli większą swobodę, bo wiedzieli, że za ich plecami jest zawodnik. No jest też grupa ofensywna, która była. Szkoda, że po prostu tak nerwowo wielu zawodników wyszło. To nie jest tak, że tylko Patryk wszedł nerwowo. Większość tych zawodników początek miała bardzo nerwowy - wyjaśnił Probierz w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Żeby Polacy zachowali jakiekolwiek szanse na bezpośredni awans na Euro, to muszą pokonać Czechów. Mecz z tą reprezentacją Biało-Czerwoni zagrają 17 listopada. Wszystko jednak wskazuje na to, że polska kadra będzie musiała szykować się na walkę w barażach, do których awansuje dzięki postawie w Lidze Narodów.