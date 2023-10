Niedorzeczna taktyka Polaków. Nawet badania naukowe to potwierdzają [WIDEO]

72 procent posiadania piłki, 21 strzałów i aż 55 (!) dośrodkowań. To wszystko się na nic zdało, bo Polacy tylko zremisowali z Mołdawią 1:1 i niemal pogrzebali szanse na awans na przyszłoroczne Euro w Niemczech. Niedzielny mecz długimi momentami przypominał spotkanie z poprzedniego Euro, gdy piłkarze prowadzeni przez Paulo Sousę mierzyli się ze Szwedami. Polska wówczas przegrała 2:3, a kibice zapamiętali przede wszystkim festiwal niecelnych wrzutek.

Teraz było podobnie, co dobitnie obrazuje poniższy filmik.

I tu warto przypomnieć sobie o badaniach na temat skuteczności wrzutek. Jan Vecer, czeski ekonomista, wyliczył kiedyś, że gdyby kluby Premier League całkowicie zrezygnowałby z dośrodkowań, to zdobywałby po 15 bramek więcej w sezonie.

Czech przeanalizował osiem sezonów ligi angielskiej i pięć sezonów Bundesligi pod kątem skuteczności dośrodkowań. I wyszło mu, że bardzo rzadko padają gole bezpośrednio po dośrodkowaniu w pole karne. Po dośrodkowaniu z gry pada tylko ok. 15 procent wszystkich bramek. Średnio trzeba wykonać 92 wrzutki, aby padł gol. I tylko co piąte dośrodkowanie w ogóle dociera do właściwego adresata.

Nie chodzi o to, by Polacy przestali dośrodkowywać w pole karne. Szczególnie że gramy systemem z wahadłowymi. Ale chaotyczne wrzutki ze skrzydeł nie mogą być naszym głównym pomysłem na mecz.

W niedzielę przekonaliśmy się o tym kolejny raz.

Tabela grupy E:

Albania - 6 meczów, 13 punktów, bilans 11:3 Czechy - 6 meczów, 11 pkt, 8:5 Polska - 7 meczów, 10 pkt, 9:9 Mołdawia - 6 meczów, 9 pkt, 6:6 Wyspy Owcze, 7 meczów, 1 pkt, 2:13

Ostatnie spotkanie el. Euro 2024 Polacy rozegrają w piątek 17 listopada, kiedy na Stadionie Narodowym zmierzą się właśnie z Czechami. Półfinały baraży odbędą się 21 marca 2024 roku, a pięć dni później zostaną rozegrane finały.