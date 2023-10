Polska dołączyła do grupy wstydu. Znaleźliśmy się wśród najgorszych. "Jesteśmy beznadziejni"

- Jest w nas chęć rewanżu po tym, co wyrabialiśmy. Chcemy pokazać, że to był wypadek przy pracy. Do tej pory nie zasłużyliśmy tymi eliminacjami na bezpośredni awans. Ale musimy wykorzystać szansę, która się pojawiła - mówił Wojciech Szczęsny przed meczem z Mołdawią (1:1).

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Polacy nie mają szans na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Te pojawiły się w czwartek, kiedy drużyna Michała Probierza wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi, a Czesi przegrali z Albanią aż 0:3.

Słońce niespodziewanie, nieśmiało wyszło zza chmur. Szczęście się do nas uśmiechnęło, znów wszystko zależało tylko od nas. Wystarczyło "tylko" wygrać u siebie z Mołdawią i Czechami. Ale my nie zechcieliśmy temu szczęściu pomóc i się skompromitowaliśmy. Kolejny raz w tym roku.

Remis, który nie różni się niczym od dotkliwej porażki

W trakcie tych eliminacji już kilka razy wydawało się, że Polacy gorzej zagrać nie mogą. A jednak parę razy udowodnili, że wszyscy byliśmy w błędzie. Jak napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl, "polscy piłkarze testują, jak głębokie może być dno, które z meczu na mecz przebijają coraz głębiej".

Ironicznie można by napisać, że niedzielny remis z Mołdawią to progres w porównaniu do czerwcowej porażki w Kiszyniowie (2:3). I to bez Roberta Lewandowskiego w składzie. Ale to śmiech przez łzy. Bo nad naszą reprezentacją można już tylko załamywać ręce. Remis na Stadionie Narodowym z kilku powodów nie różni się niczym od najbardziej dotkliwej porażki.

Po pierwsze, nasze szanse na awans na mistrzostwa Europy znów są tylko matematyczne. Po drugie, reprezentacja Polski staje się kibicom coraz bardziej obojętna, co słychać było po reakcji trybun, gdzie gwizdy mieszały się z momentami śmiechu i przerażającej ciszy.

Po trzecie, w niedzielę reprezentacja Polski dołączyła do wąskiego grona drużyn, które w ciągu ostatnich niespełna 30 lat dostarczały Mołdawianom punkty w meczach eliminacyjnych. Sprawdziliśmy, jak nasi niedzielni rywale radzili sobie w kwalifikacjach do mistrzostw świata i Europy i wnioski są dla nas upokarzające.

Polska dołączyła do grupy wstydu

Jako samodzielna reprezentacja Mołdawia po raz pierwszy wystartowała w eliminacjach do mistrzostw Europy w 1996 r. Tegoroczne eliminacje do Euro 2024 są ich 15. takimi rozgrywkami. Polacy zostali dopiero siódmą kadrą, z którą w dwumeczu Mołdawia zdobyła co najmniej cztery punkty.

Przytłaczające, prawda? Ta statystyka wygląda jeszcze gorzej, kiedy spojrzymy na reprezentacje, z którymi Mołdawianie osiągali te rezultaty. Do tegorocznych eliminacji były to kolejno: Gruzja, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Malta oraz San Marino. W kwalifikacjach do Euro 2024 do tego "elitarnego" grona dołączyła nie tylko Polska, ale też zawsze groźne Wyspy Owcze.

Mołdawia i co najmniej cztery punkty w dwumeczu eliminacji:

Gruzja w eliminacjach Euro 1996 (1:0, 3:2)

Azerbejdżan w eliminacjach MŚ 2002 (0:0, 2:0)

Bośnia i Hercegowina w eliminacjach Euro 2008 (2:2, 1:0)

Malta w eliminacjach Euro 2008 (1:1, 3:2)

San Marino w eliminacjach Euro 2012 (2:0, 4:0) i MŚ 2014 (2:0, 3:0)

Wyspy Owcze w eliminacjach Euro 2024 (1:1, 1:0)

Polska w eliminacjach Euro 2024 (3:2, 1:1)

Ten rok i trwające kwalifikacje do Euro 2024 są jednak w naszym wykonaniu na tyle "wybitne", że Polacy dołączyli do jeszcze jednego "zacnego" grona. Jakiego? Do tej pory Mołdawia rozegrała 71 wyjazdowych meczów eliminacyjnych. Nie przegrała raptem 14 z nich. Ten 14. miał oczywiście miejsce na Stadionie Narodowym. Z 71 wyjazdowych meczów eliminacyjnych Mołdawia nie przegrała niespełna 20 proc. z nich. Spójrzcie i na to grono.

Mołdawia i nieprzegrane, wyjazdowe mecze eliminacyjne:

Eliminacje Euro 1996: Gruzja (1:0)

Gruzja (1:0) Eliminacje Euro 2000: Irlandia Północna (2:2)

Irlandia Północna (2:2) Eliminacje MŚ 2002: Azerbejdżan (0:0), Macedonia (2:2)

Azerbejdżan (0:0), Macedonia (2:2) Eliminacje Euro 2008: Bośnia i Hercegowina (1:0), Malta (3:2)

Bośnia i Hercegowina (1:0), Malta (3:2) Eliminacje MŚ 2010: Luksemburg (0:0)

Luksemburg (0:0) Eliminacje Euro 2012: San Marino (2:0)

San Marino (2:0) Eliminacje MŚ 2014: San Marino (2:0), Czarnogóra (5:2)

San Marino (2:0), Czarnogóra (5:2) Eliminacje Euro 2016: Rosja (1:1)

Rosja (1:1) Eliminacje MŚ 2018: Gruzja (1:1)

Gruzja (1:1) Eliminacje Euro 2024: Wyspy Owcze (1:0), Polska (1:1)

Gruzja, Irlandia Północna, Azerbejdżan, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Malta, Luksemburg, San Marino, Czarnogóra, Rosja, Wyspy Owcze i my. Co za ekipa.

"Zasłużenie, proszę pana. My jesteśmy beznadziejni"

Żeby uzmysłowić sobie, z kim graliśmy w niedzielę i z kim zdobyliśmy raptem punkt w dwóch meczach, spójrzmy też na ranking FIFA. Mołdawia zajmuje w nim 159. miejsce. Z Europy niżej notowane są tylko Malta (171.), Gibraltar (198.), Liechtenstein (199.) oraz San Marino (207.).

Spójrzmy tylko na kilka drużyn, które w światowym rankingu znajdują się wyżej niż Mołdawia: Afganistan, Jemen, Malediwy, Chińskie Tajpej, Lesotho, Saint Kitts i Nevis, Surinam, Eswatini, Burundi czy Rwanda. My naprawdę nie mogliśmy wygrać z kimś takim?

Na koniec kilka słów do naszych piłkarzy. Panowie, szanujemy, że potraficie posypać głowy popiołem, że w obliczu tragicznej gry i wyników nie puszycie się i nie zrzucacie winy na niesprzyjające okoliczności i los. Tyle że naprawdę oczekujemy więcej.

Oczekujemy, bo wiemy, że mamy do tego pełne prawo. Nikt nie spodziewa się, że nagle pokonacie Argentynę, Francję, Brazylię czy Anglię. Oczekiwaliśmy "tylko" trzech punktów z Mołdawią. Mołdawią, którą w zeszłym roku ograły Rumunia (5:0), Azerbejdżan (2:1) czy Łotwa (4:2). Naprawdę macie tyle umiejętności.

Weźcie na siebie odpowiedzialność nie tylko w mediach, ale przede wszystkim na boisku. Przestańcie oglądać się na kolejnych selekcjonerów, bo to nie w nich, a w was tkwi problem. Nie jesteście drużyną, jesteście zbieraniną lepszych i gorszych piłkarzy z niezłych przecież klubów. Niektórzy nawet z wielkich. Na Mołdawię to musiało wystarczyć.

Bezpośredniego awansu na Euro 2024 uratować się już pewnie nie da. Możemy więc już zacytować Grzegorza Skwarę: "Zasłużenie, proszę pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. Zasłużenie, nam się nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni".