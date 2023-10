Brutalna ocena reprezentacji. "Milionerzy zachłysnęli się sukcesem"

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Mołdawią w meczu eliminacji Euro 2024 po golach Iona Nicolaescu oraz Karola Świderskiego. Ten wynik bardzo mocno oddala ją od bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy. Profil We Global Football daje reprezentacji Polski ledwie 2.9 proc. szans na bezpośredni awans na Euro 2024. Nic zatem dziwnego, że na piłkarzy sypią się gromy, gdyż zwycięstwo z Mołdawią było obowiązkiem i pozostawiałoby przed spotkaniem z Czechami losy awansu bezpośrednio w naszych rękach.

Dziennikarz grzmi po meczu reprezentacji Polski z Mołdawią. "Nie widzę wśród nich takiego podejścia, jak u Lewandowskiego"

W meczu z Mołdawią Polacy mieli dłuższe momenty, w których inicjatywa była po ich stronie, gdzie rywal był spychany do defensywy. Zabrakło jednak spuentowania tego przynajmniej jeszcze jedną bramką, która dałaby wygraną. Coraz więcej mówi się, że największym problemem zespołu jest sfera mentalna i właśnie na ten temat dyskutowano w programie Meczyki.pl w serwisie YouTube.

- Wśród piłkarzy reprezentacji brakuje mi tego, co ma Robert Lewandowski, czyli sposobu funkcjonowania w piłce. O kadrze, w której byli on, Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, mówiliśmy, że to jest pokolenie "chcę więcej". Ja dziś w tej reprezentacji widzę wielu milionerów, którzy zachłysnęli się tym pierwszym sukcesem - stwierdził mocno Maciej Kruk, komentator Eleven Sports.

- Nie widzę wśród nich takiego podejścia jak u Lewandowskiego, który ma 35 lat i chce w kolejnej lidze być królem strzelców, poznać nowe środowisko i przekraczać kolejne bariery. A tutaj - mam wrażenie - że mamy piłkarzy, którzy wygodnie żyją na tym poziomie, na którym się znaleźli. Niczego im nie zarzucając, ale nie widzę u nich chęci odnoszenia kolejnych sukcesów i stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej - przekazał - dodał.

Po meczu głos zabrali głównie starsi piłkarze, którzy podkreślali, złość, o której mówił Kamil Grosicki, ale także nerwowość, która zdaniem Piotra Zielińskiego była główną przyczyną braku zwycięstwa. - Początek meczu był za bardzo nerwowy. Obudziliśmy się dopiero, kiedy dostaliśmy gonga. A kiedy dostajesz gonga z takimi drużynami, to nie jest łatwo zareagować. I tak stwarzaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy ten mecz wygrać, ale niestety remisujemy go, a to tak samo jak porażka - powiedział kapitan reprezentacji Polski w wywiadzie dla TVP Sport.

Decydujący o losach awansu mecz z Czechami Polacy rozegrają w piątek 17 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po siedmiu rozegranych spotkaniach zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy E, tracąc do Czechów punkt, ale nasi południowi sąsiedzi mają jeszcze jedno spotkanie więcej do rozegrania, podobnie jak prowadząca Albania. Wiele wskazuje na to, że o awans Biało-Czerwoni powalczą w barażach.