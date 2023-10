Kosecki staje w obronie Probierza. Wskazuje jeden pozytyw

Michał Probierz nie tak wyobrażał sobie pierwsze mecze w roli selekcjonera polskiej drużyny narodowej. Choć jako pierwszy trener w XXI wieku wygrał w reprezentacyjnym debiucie, to zadania nie wykonał. Z Wyspami Owczymi (2:0) zagraliśmy bez polotu, a w niedzielnym meczu z Mołdawią przeżyliśmy kolejny koszmar. Remis 1:1 sprawia, że awans na Euro 2024 mocno się oddalił. Czego konkretnie zabrakło?

Po dwóch meczach pojawił się temat zmiany selekcjonera. Kosecki apeluje. "Trzeba dać pracować"

Na to pytanie odpowiedział Roman Kosecki, który przeanalizował pierwsze zgrupowanie za kadencji Probierza w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. - Zabrakło wykorzystania sytuacji. Gdy oddaje się 20 strzałów celnych na bramkę, a strzela się tylko jedną bramkę, to jednak słabo to wygląda - przyznał 69-krotny reprezentant kraju.

Powodów do pochwał nowego selekcjonera nie ma, ale Kosecki powstrzymał się również od mocniejszej krytyki. Zaapelował za to o spokój i niepodejmowanie pochopnych decyzji. - Każdy trener odpowiada za swoją koncepcję i potem za wyniki. Wynik jest jednak taki, że do końca musimy się martwić o awans. Trzeba jednak pamiętać, że zmieniliśmy trenera w trakcie eliminacji, co też pokazuje, że w naszej kadrze są potrzebne jakieś nowe ruchy, nowe twarze i trener je wprowadził. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Najważniejsze, żeby nam nie przychodziło teraz do głowy zaraz zwalniać selekcjonera. Trzeba dać pracować tym trenerom dłużej - zauważył.

Dobra strona zgrupowania również się znalazła. Kosecki szczególnie wyróżnił jednego zawodnika. - Pozytywem tego zgrupowania na pewno jest Peda, który swoją drogą pierwsze kroki stawiał w naszej Kosie Konstancin - wspomniał, wskazując na udane dwa debiutanckie występy środkowego obrońcy SPAL Ferrara. - Na pewno tych młodych zawodników trzeba pilotować, ale musimy dziś szukać nowych twarzy - dodał.