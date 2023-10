Borek bezwzględny dla Milika. "Kto tu nosi koszulkę Juventusu?" [WIDEO]

Nie tak miał wyglądać niedzielny występ reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. "Reprezentacja Polski miała żądzę rewanżu, ale nie wystarczyło umiejętności i charakteru, by pokonać Mołdawię. Znów to, co dobrze brzmiało zza konferencyjnego stołu, źle się zestarzało na boisku" - pisał po spotkaniu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Mateusz Borek "przejechał się" po Arkadiuszu Miliku. Mocno

Jednym z piłkarzy, którzy zaprezentowali się słabiej w starciu z Mołdawią, był Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu zmarnował dwie stuprocentowe sytuacje, co nie umknęło uwadze ekspertów i dziennikarzy. - Patrząc na to spotkanie, gdzie dla mnie wielkim pozytywem był Karol Świderski, zastanawiałem się, kto nosi koszulkę Juventusu, a kto Charlotte w MLS - powiedział w "Mocy Futbolu" Mateusz Borek.

- Fajnie to wszystko wygląda w CV u Arka Milika. Mimo jego niewątpliwego talentu, ale też kontuzji, kluby top. W skali polskiego piłkarza XXI wieku to jest w ogóle kosmos. Leverkusen, Marsylia, Juventus i co dalej? - zastanawiał się Borek.

Trudno nie zgodzić się ze słowami dziennikarza. Milik, choć od kilku lat nieźle wygląda w klubie, to zawodzi w reprezentacji. Z kolei Karol Świderski bryluje zarówno w MLS i potrafi strzelać gole także w reprezentacji, czego dowodem jest niedzielne trafienie na 1:1.

Remis z Mołdawią sprawia, że Polacy muszą oglądać się na wynik Czechów z Mołdawią i wygrać z Czechami, jeśli marzą o bezpośrednim awansie na Euro. W innym przypadku czeka ich gra w barażach. Spotkanie z naszymi zachodnimi sąsiadami odbędzie się 17 listopada o 20:45.