Reprezentant Polski dostał bojowe zadanie. Nie wrócił do klubu

Filip Marchwiński był jednym z pięciu debiutantów w reprezentacji Polski, prowadzonej przez Michała Probierza, na październikowym zgrupowaniu - poza nim był Patryk Peda, Bartłomiej Wdowik, Jakub Piotrowski i Patryk Dziczek. W meczu z Wyspami Owczymi (2:0) Marchwiński pojawił się na boisku w 87. minucie, zmieniając Piotra Zielińskiego, a w starciu z Mołdawią (1:1) zmienił Sebastiana Szymańskiego w 71. minucie. Okazuje się, że to nie koniec reprezentacyjnych obowiązków Marchwińskiego w tym miesiącu.

Duże wzmocnienie młodzieżówki na eliminacje. "Schodzi" jeden z debiutantów Probierza

Oficjalny profil "Łączy nas piłka" poinformował w mediach społecznościowych, że Marchwiński weźmie jeszcze udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 21. Kadra, którą od połowy września prowadzi Adam Majewski, ma za sobą mecz towarzyski ze Słowacją, zremisowany 2:2 po golach Aleksandra Buksy i Kajetana Szmyta. Teraz młodzieżówka przygotowuje się do spotkania z Estonią (17.10, godz. 18:00) w Stalowej Woli w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2025 roku w Słowacji.

Dotychczasowe dwa spotkania kadry do lat 21 w eliminacjach do Euro 2025 kończyły się zwycięstwami, odpowiednio 3:0 z Kosowem (dublet Michała Rakoczego i gol Ariela Mosóra) oraz 1:0 z Estonią (trafienie Filipa Szymczaka).

Do tej pory Marchwiński zagrał 16 spotkań w reprezentacji Polski U-21, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Gracz Lecha Poznań debiutował w tej kategorii wiekowej 17 listopada 2020 roku w meczu z Łotwą (3:1), gdy trenerem młodzieżówki był jeszcze Maciej Stolarczyk. Od momentu, gdy Probierz obejmował tę funkcję w lipcu 2022 roku, Marchwiński zagrał w ośmiu z dziesięciu meczów.

Marchwiński notuje bardzo udany początek sezonu w Lechu Poznań, gdzie po czternastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach ma siedem goli i dwie asysty. Żaden inny zawodnik w zespole prowadzonym przez Johna van den Broma nie ma tak dobrego wyniku. Pod koniec lipca Marchwiński zdecydował się na to, by przedłużyć kontrakt z Lechem do czerwca 2025 roku.