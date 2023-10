Grosicki załamany po meczu z Mołdawią. Niepokojące słowa

Polska poza finałami piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech? - na razie nic nie jest przesądzone, ale remis z Mołdawią 1:1 dał kolejne powody do niepokoju. Co prawda nasza reprezentacja wciąż ma szanse na bezpośredni awans z grupy E, a w razie czego pozostają baraże, to przy tym, co zaprezentowała w niedzielę, trudno być optymistą. Na optymizm nie zdobył się nawet Kamil Grosicki.

Grosicki nie wierzy w to, co się stało. Mocne słowa po meczu z Mołdawią. "Grupa wydawała się bardzo łatwa"

Zawodnik Pogoni Szczecin pojawił się na boisku na zaledwie sześć minut i trudno w nim upatrywać winnego blamażu z Mołdawią. Mimo to czuł też własną odpowiedzialność za wynik. W wywiadzie dla TVP Sport w dobitny sposób podsumował fatalny okres reprezentacji. - Remis nam nic nie daje. Jesteśmy źli na siebie. Zawiedliśmy i my to wiemy. Całe eliminacje pokazują, że dużo brakuje, żebyśmy zagrali na Euro. Grupa wydawała się bardzo łatwa. Niestety na boisku wszystko wyglądało inaczej. Same nazwiska i kluby, w których gramy nic nie dają - konstatował.

Doświadczony reprezentant Polski bił się w pierś z powodu zawiedzionych oczekiwań fanów. W meczu z Mołdawią na Stadionie Narodowym wyjątkowo nie było kompletu publiczności, a po jego zakończeniu rozległy się gwizdy. - W ostatnim czasie nie daliśmy kibicom powodu do innej reakcji. Tylko ciężką pracą, lepszym podejściem, większym zaangażowaniem musimy powalczyć o ich szacunek. Do tego potrzebne będzie przynajmniej kilka spotkań, żeby to zaufanie wróciło. Wszyscy wiemy, że atmosfera nie jest dobra - powiedział.

Znamienne słowa Grosickiego. Brzmi jak pożegnanie. "Wiem, że może być ostatnią"

Pytanie tylko, czy o odzyskanie zaufania powalczy także sam Grosicki. 35-latek, który z orzełkiem na piersi rozegrał już 91 meczów, zdaje sobie sprawę, że kolejne występy w jego przypadku wcale nie są takie pewne. Jego słowa świadczą o tym, że już zaczął oswajać się z myślą o zakończeniu przygody z kadrą. - Jest mi smutno, bo wiem, że czas ucieka. Staram się wykorzystać każdą minutę, bo wiem, że może być ostatnią. Nie wiem, co będzie za miesiąc, a co dopiero za rok. Chciałbym zakończyć reprezentacyjną karierę w dobrym stylu. Na razie to nie wychodzi - przyznał z żalem.

Do końca eliminacji Polakom pozostał jeszcze jeden mecz. 17 listopada zmierzymy się u siebie z Czachami. Do awansu potrzebne jest nie tylko zwycięstwo, ale też korzystne wyniki w spotkaniach naszych rywali.