Hajto bezlitosny dla reprezentanta Polski. Aż musiał to powtórzyć

Reprezentacja Polski po objęciu funkcji selekcjonera przez Michała Probierza nadal pozostaje w niesamowitym dołku. Dobitnie pokazał to niedzielny mecz z Mołdawią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polacy ponownie zaliczyli gigantyczną wpadkę ze 159. drużyną w rankingu FIFA. Najpierw przegrali w Kiszyniowie 2:3, a teraz zremisowali w Warszawie 1:1. Jednym z najbardziej krytykowanych graczy po tym spotkaniu jest napastnik Juventusu Arkadiusz Milik.

Hajto zły na Probierza. Chodzi o jeden wybór. "Uparł się"

To właśnie on miał zastąpić w ataku kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Nie wyszło mu to już przeciwko Wsypom Owczym (2:0), ale mimo to Probierz postawił na niego w niedzielę od pierwszej minuty. Efekt był taki, że Milik zmarnował wyborną sytuację do strzelenia gola pod koniec pierwszej połowy, a poza tym nic wielkiego nie pokazał. - Arek Milik potwierdził, że jest w fatalnej dyspozycji. W fatalnej dyspozycji - grzmiał w pomeczowym studiu Polsatu Sport Tomasz Hajto, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Były obrońca reprezentacji Polski i telewizyjny ekspert miał pretensje nie tylko do samego zawodnika, ale i do trenera, że w ogóle pozwolił mu na występ. - Niepotrzebnie się uparł, żeby go wystawiać, bo to tak wypada, bo trzeba charakternie... Wyglądało to po raz kolejny słabo, po raz kolejny ze słabym przeciwnikiem - oburzał się.

Hajto chciał go zobaczyć wcześniej. Mocny apel: "Jak masz takiego aparata..."

Milik zszedł z boiska w 71. minucie. Zastąpił go inny napastnik Adam Buksa. Zdaniem Hajty Probierz w ogóle spóźnił się ze zmianami. Ekspert przede wszystkim domagał się, aby zdecydowanie wcześniejszego wejścia Kamila Grosickiego, który mógł rozruszać atak naszej drużyny. - Jeżeli masz takiego "aparata" na skrzydle jak Kamil Grosicki, z taką szybkością, to nie możesz go wpuszczać na siedem minut, jak jest pożar, tylko w 60. minucie - stwierdził dobitnie.

Grosicki z kolei pojawił się na murawie jako ostatni. W 84. minucie zmienił Tomasza Kędziory. Jego wejście niewiele zmieniło. Wynik 1:1 utrzymał się do samego końca i szanse Polski na bezpośredni awans na Euro 2024 są już tylko matematyczne.