Polacy powinni się wstydzić. Te liczby ich obnażają. Szok

Reprezentacja Polski ma iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. Wszystko przez remis 1:1 z Mołdawią na Stadionie Narodowym, gdzie jedynego gola strzelił Karol Świderski. Tym samym biało-czerwoni mają dziewięć punktów po siedmiu meczach, czyli tyle samo, co Mołdawia, która zagra jeszcze dwa mecze w grupie E. Najprawdopodobniej Polacy będą musieli walczyć o awans do turnieju poprzez dwustopniowe baraże, które odbędą się w drugiej połowie marca przyszłego roku.

W Mołdawii dawno tak dobrze nie było. Cztery z dziewięciu punktów zostały zdobyte w meczach z Polską

Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport zwrócił uwagę na to, jak wyglądały wyniki Mołdawii w poprzednich edycjach eliminacji do mistrzostw świata i mistrzostw Europy. W walce o Euro 2016 uzyskała dwa punkty w grupie z Austrią, Rosją, Szwecją, Czarnogórą i Liechtensteinem. Przy okazji eliminacji o mundial w 2018 roku Mołdawia też zdobyła dwa punkty w grupie z Serbią, Irlandią, Walią, Austrią i Gruzją. Przy walce o Euro 2020 były już trzy punkty w grupie z Francją, Turcją, Islandią, Albanią i Andorą. A w eliminacjach o MŚ w Katarze? Tylko jeden punkt w grupie z Danią, Szkocją, Izraelem, Austrią i Wyspami Owczymi.

W obecnych eliminacjach do mistrzostw Europy w 2024 roku Mołdawia ma dziewięć punktów po sześciu meczach, z czego cztery punkty wywalczyła w meczach z Polską - najpierw 3:2 w Kiszyniowie, teraz 1:1 w Warszawie. Po raz ostatni tak dobry wynik ta kadra miała przy okazji walki o mistrzostwa świata w 2014 roku. Wtedy zajęła przedostatnie miejsce w grupie H z jedenastoma punktami, kończąc eliminacje przed San Marino, a za Anglią, Ukrainą, Czarnogórą oraz Polską. Mołdawia może jeszcze spróbować poprawić wynik w eliminacjach do Euro 2024, bo czekają ją jeszcze spotkania z Albanią (17.11) i Czechami (20.11).

Warto dodać, że do tej pory Mołdawia ani razu nie awansowała na turniej finałowy w mistrzostwach świata czy Europy. Reprezentacja Polski ma jeszcze na to szanse, ale prędzej poprzez baraże, a nie przez grupę eliminacyjną. Profil "We Global Football" wyliczył, że szanse biało-czerwonych na bezpośredni awans na Euro 2024 spadły do 2,9 proc. Ostatni mecz w eliminacjach z Czechami odbędzie się 17 listopada o godz. 20:45.

