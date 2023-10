Świat zauważył kompromitację Polski. Piszą o meczu z Mołdawią

1:1 - takim wynikiem zakończyło się niedzielne starcie Biało-Czerwonych z Mołdawią. Rezultat mocno komplikuje Polakom drogę na Euro 2024. "Reprezentacja Polski miała żądzę rewanżu, ale nie wystarczyło umiejętności i charakteru, by pokonać Mołdawię. Znów to, co dobrze brzmiało zza konferencyjnego stołu, źle się zestarzało na boisku" - pisał po spotkaniu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński: Nie możemy wiecznie na kogoś liczyć

Reprezentacja Polski remisuje z Mołdawią. "Europejski sen się skomplikował"

O meczu piszą jednak nie tylko polscy dziennikarze. Rezultat obił się szerokim echem także w mediach zagranicznych. "Oblężenie Mołdawii nie przyniosło efektu. Wynik 1:1 jest bardzo bolesny dla Polski i jej celu, jakim jest udział w Euro 2024" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Europejski sen staje się coraz bardziej skomplikowany dla Szczęsnego, Zielińskiego i Milika" - dodali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy podkreślili, że przed Polską najpewniej droga na turniej poprzez baraże.

Hiszpanie o braku Roberta Lewandowskiego. To przyczyna kompromitacji?

W niedzielnym meczu Michał Probierz nie mógł liczyć na Roberta Lewandowskiego. Podobnie zresztą kilka dni wcześniej na Wyspach Owczych. Według hiszpańskich dziennikarzy brak napastnika był jedną z przyczyn niepowodzenia. "Polska grająca w niedzielę ponownie bez kontuzjowanego zawodnika Barcelony Roberta Lewandowskiego, w dalszym ciągu komplikuje swoje kwalifikacje do Euro 2024" - podkreślili w "Mundo Deportivo".

"Oblężenie Mołdawii nie przyniosło efektu. Wynik 1:1 jest bardzo bolesny dla Polski i jej celu, jakim jest udział w Euro 2024" - dodano. O absencji "Lewego" pisał także dziennik "AS". "Polska zremisowała w Warszawie 1:1 z Mołdawią i bez Roberta Lewandowskiego potknęła się w starciu ze słabszą drużyną, która osłabiła sytuację drużyny prowadzonej przez Michała Probierza" - czytamy.

"Wielka niespodzianka w Polsce. Mołdawia była bliska zrobienia niespodzianki w Polsce, drużynie, której w eliminacjach po zwycięstwie 3:2 w rundzie wyniosła 4 punkty" - podkreślił rumuński Eurosport. "Polska odbiła się od Mołdawii i będzie liczyła na cud. Mołdawia zaskoczyła przeciwnika, otwierając wynik w 26. minucie" - czytamy na bułgarskiej stronie Sport Live. Dziennikarze dodali też, że "Polska straciła pięć punktów w dwóch ostatnich meczach z Mołdawią, co postawiło ją w trudnej sytuacji".