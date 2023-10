Selekcjoner Mołdawii rozbawiony po meczu z Polską. Powiedział wprost

- Nie mamy aż tylu zmienników, by bardziej zaryzykować w meczu z takim rywalem jak Polska - mówił Sergiej Kleszczenko, który po remisie z Polską był w świetnym nastroju. Pytany był m.in. o to, czy nie żałuje, że nie zagrał w niedzielę o pełną pulę. Jego zespół na Stadionie Narodowym w Warszawie do przerwy prowadził 1:0, ale w 52. minucie gola na 1:1 strzelił Karol Świderski. Po tej bramce już atakowała głównie Polska - bezskutecznie, bo stać ją było na to, by z Mołdawią wywalczyć tylko punkt.

Selekcjoner Mołdawii zabrał głos po meczu z Polską

- To był dla nas trudny mecz. Ale jesteśmy szczęśliwi, bo ten remis traktujemy jak zwycięstwo. Cztery punkty w meczach z Polską to dla nas naprawdę duży wyczyn - przyznał Kleszczenko. - To jest też duża niespodzianka. Po pierwszym meczu w Kiszyniowie, wygranym przez nas z Polską 3:2, nadal twierdziłem, że jesteście faworytem do wygrania grupy. Stało się inaczej. Ale już patrzymy tylko do przodu. Teraz przed nami mecz z Albanią. Podchodzimy do niego jak do każdego innego, bo dla nas nie liczy się to, czy gramy z Wyspami Owczymi, z Polską czy Albanią - dodał Kleszczenko.

Polska po remisie z Mołdawią wciąż ma szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczne Euro, ale nie jest zależna tylko od siebie. Już nie wystarczy jej tylko w listopadzie wygrać z Czechami, bo musi też oglądać się na wyniki pozostałych spotkań. Liczyć nie tylko na swoje zwycięstwo, ale też na to, że Czesi nie wygrają z Mołdawią, która też może jeszcze wyprzedzić Polskę. I to nawet przy naszym zwycięstwie z Czechami. Stanie się tak, jeśli Mołdawia w listopadzie zdobędzie co najmniej cztery punkty w meczach z Albanią i Czechami.

Oto aktualna tabela grupy E: