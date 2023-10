Probierz powiedział, co myśli o meczu z Mołdawią. Wymowne słowa

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w niedzielny wieczór i bardzo rozczarowała swoich kibiców. Biało-czerwoni sensacyjnie zremisowali przed własną publicznością z Mołdawią 1:1 (0:1). W efekcie po tym remisie nie wszystko zależy od Polaków w kontekście awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Tym razem drużyna Michała Probierza tylko zremisowała z Mołdawią, więc Biało-Czerwoni nie zasłużyli na wysokie oceny. Większych pretensji nie można mieć tylko do Karola Świderskiego i Przemysława Frankowskiego - pisał w ocenach Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaczął kadencję bardzo odważnie! Jeden piłkarz zawiódł na całej linii

Michał Probierz po kompromitacji z Mołdawią. "Jest to bolesne doświadczenie"

Polacy w końcówce meczu mieli kilka szans, by zdobyć zwycięskiego gola. Zabrakło jednak skuteczności i większego spokoju w polu karnym.

- Trzeba pamiętać, że w piłce decydują bramki. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Uczulaliśmy zawodników na sytuacje, w której straciliśmy bramkę. Mieliśmy w pierwszej części moment niepewności, zawodnicy nerwowo weszli w mecz. Chcieli za nerwowo atakować. Wiedzieliśmy wszystko o Mołdawii. Rywale podeszli do nas agresywnie. Mówiłem już na konferencji przedmeczowej, że wyjdą do nas też wysoko i to się potwierdziło - powiedział Michał Probierz po meczu przed kamerami TVP Sport.

W końcówce bohaterami meczu mogli być rezerwowi Kamil Grosicki i Jakub Kamiński. Obaj mogli mieć asysty, a Kamiński miał też świetną sytuację na zdobycie gola.

- Wiedziałem, że zmiany mogą zdecydować o wyniku. Szkoda akcji Grosika i Kamińskiego. Zabrakło nam spokoju, niepotrzebnie w końcówce pchaliśmy akcję przez środek i za szybko transportowaliśmy piłkę w pole karne i robiliśmy to niedokładnie - dodał Probierz.

- Jest to bolesne doświadczenie, bo powinniśmy wygrać. To jest moment, że trzeba ten zespół wesprzeć, stanąć za zawodnikami, pochwalić za determinację, walkę do końca. Zabrakło tylko tej przysłowiowej kropki nad i. Mieliśmy momenty bardzo dobrej gry, narzuciliśmy swój styl gry, potrafiliśmy zdominować, zagrać płynnie, zabrakło uderzeń z dalszej odległości. Uczulaliśmy, by trochę cierpliwie pograć i strzelać z dystansu - kontynuował polski szkoleniowiec.

Jego zespół jest na trzecim miejscu w tabeli i szansę na awans na Euro się zmniejszyły.

- W momencie, jak obejmowałem to stanowisko, wiedziałem, że takie mogą być trudności. Trzeba patrzeć do ostatniego momentu. Mieliśmy wszystko w swoich nogach. Niewykorzystanych sytuacji nie da się nadrobić - przyznał Probierz.