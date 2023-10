Cezary Kulesza reaguje po kompromitacji z Mołdawią. Dosadnie

Reprezentacja Polski przystępowała do niedzielnego starcia w roli ogromnego faworyta. W pierwszej połowie świetnych sytuacji do zdobycia bramki nie wykorzystał jednak zarówno Arkadiusz Milik, jak i Paweł Wszołek. Do siatki trafił za to Ion Nicolaescu, który sprytnie zgubił Tomasza Kędziorę i głową umieścił piłkę w siatce.

Cezary Kulesza zabrał głos po wpadce z Mołdawią. "Ogromne rozczarowanie"

Od początku drugiej odsłony nasza kadra zdecydowanie przejęła inicjatywę na murawie, co w 53. minucie udokumentował Karol Świderski, zdobywając wyrównującą bramkę. I choć mieliśmy jeszcze kilka dogodnych okazji, to zawiodła skuteczność. Doskonałej szansy nie wykorzystał zwłaszcza Jakub Kamiński, który po podaniu Kamila Grosickiego trafił w mołdawskiego bramkarza. Ostatecznie nie udało się strzelić zwycięskiego gola, co prawdopodobnie zaprzepaściło nasze szanse na bezpośredni awans na Euro 2024.

Tuż po zakończeniu starcia prezes PZPN Cezary Kulesza zareagował na to, co wydarzyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. "Ogromne rozczarowanie dzisiejszym wynikiem, ale walczymy do końca. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali dziś reprezentację na Stadionie Narodowym i przed telewizorami" - napisał.

Po siedmiu rozegranych spotkaniach Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy E z dorobkiem 10 punktów, tracąc do Czechów punkt. Co musi się zatem stać, aby nasi piłkarze awansowali na ME? Musimy wygrać najbliższe starcie z Czechami, a dodatkowo liczyć na to, że Czesi nie pokonają 20 listopada Mołdawii. Mało tego, gdyby jednak Mołdawia pokonała Czechów, to nie może nawet zremisować starcia z Albanią, ponieważ finalnie wyprzedziłaby Polaków.

Spotkanie z Czechami odbędzie się w piątek 17 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie.