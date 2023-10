Eksperci mówią jednym głosem po blamażu Polski z Mołdawią. Bolesne słowa

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Mołdawią po golach Iona Nicolaescu i Karola Świderskiego. Drużyna Michała Probierza zagrała fatalną pierwszą połowę, a w drugiej była znacznie lepszym zespołem i miała szansę na zdobycie trzech punktów. Polacy nie tworzyli jednak dogodnych sytuacji na strzelenie gola i znów stracili miejsce gwarantujące awans w grupie E eliminacji Euro 2024. Eksperci są dla piłkarzy bezlitośni.

Reprezentacja Polski "żenująca". Potężna burza po meczu z Mołdawią w el. Euro 2024

Po porażce Biało-Czerwoni opuszczali boisko, słysząc głośne gwizdy i okrzyki niezadowolonych z wyniku kibiców. "Piłkarze klaszczą, kibice gwiżdżą. Żenujący mecz reprezentacji Polski " - napisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl tuż po pierwszym gwizdku.

To właśnie słowo "żenujący" pojawiało się najczęściej w opiniach ekspertów po zakończeniu starcia. "Żenujące eliminacje. Czechy rzucają nam koło ratunkowe, a i tak toniemy. Mołdawia robi na nas cztery punkty. 159. drużyna rankingu FIFA…" - napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

O klasie rywala wypowiedział się również Tomasz Ćwiąkała. "Peryferia futbolu" - podsumował krótko dziennikarz Canal+Sport.

"Kompromitacja. Co my znaczymy w Europie…" - napisał Samuel Szczygielski z Meczyków.

Tego samego słowa użył były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. Z kolei Edward Durda na Kanale Sportowym dodał: "niestety".

Lakonicznie wypowiedział się także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Szkoda" - napisał krótko Zbigniew Boniek.

"Cenny punkt z silnym rywalem zawsze warto docenić" - ironizował Marek Szkolnikowski.

Nieco bardziej analitycznie sytuację Polski analizował Andrzej Twarowski. "Dziś chłopaki dali z siebie wszystko, co mieli. Tak naprawdę to w Kiszyniowie pokpiliśmy sprawę. Tamten mecz postawił nas pod ścianą. Najdziwniejsze, w tych całych nieudanych eliminacjach, jest jednak to, że ciągle mamy szansę na EURO24. I tego się na razie trzymajmy" - napisał z optymizmem komentator Canal+Sport.

Reprezentacja Polski pozostaje na trzecim miejscu eliminacji Euro 2024 i nie jest pewna awansu na turniej. Biało-Czerwoni muszą wygrać z Czechami i liczyć, że ci stracą punkty z Mołdawią. W innym wypadku zespół Michała Probierza będzie mógł liczyć jedynie na awans poprzez baraże.