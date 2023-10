Strzelec gola dla Polski powiedział, czego zabrakło w meczu z Mołdawią

To nie był przyjemny czwartkowy wieczór dla reprezentacji Polski i jej kibiców. Biało-czerwoni po beznadziejnej pierwszej połowie przegrywali 0:1 z Mołdawią po trafieniu Iona Nicolaescu w 26. minucie po rzucie rożnym. Napastnik Heerenveen jest prawdziwym katem naszej drużyny. To on strzelił dwa gole w pierwszym meczu w Kiszyniowie. Po przerwie podopieczni Michała Probierza zaprezentowali się trochę lepiej, zwłaszcza w pierwszym kwadransie, co zaowocowało wyrównaniem Karola Świderskiego, lecz to było za mało, aby zapisać trzy punkty.

Strzelec jedynego gola dla Polski jako pierwszy zabrał głos po blamażu. "Zagraliśmy lepiej niż wcześniej"

Tym samym Polacy mają już iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy z eliminacji. Przestali być zależni tylko o siebie i nawet zwycięstwo w listopadzie z Czechami u siebie może nic nie dać, gdyż nasi południowi sąsiedzi poza konfrontacją z nami mają do rozegrania jeszcze domowe spotkanie z Mołdawią.

Jako pierwszy przed kamerami TVP Sport stanął Karol Świderski, strzelec jedynego gola dla Polaków. - Głupio stracony gol po stałym fragmencie, a wiedzieliśmy, że Mołdawia tylko tak może nam zagrozić. W drugiej połowie jak goniliśmy wynik, to pokazaliśmy się z dobrej strony. Atakowaliśmy całym zespołem, strzeliliśmy gola na wyrównanie, ale zabrakło, aby wygrać. Ogromny smutek i rozczarowanie - powiedział na gorąco napastnik na co dzień grający w amerykańskim Charlotte.

- Te dwa ostatnie mecze zagraliśmy lepiej niż wcześniej i widać te pozytywy. Wiadomo, że dzisiaj najważniejsze było zwycięstwo bez względu na styl, ale tego nie ma. Na pewno zabrakło skuteczności, skoro oddaliśmy 20 strzałów. Ja w pierwszej połowie miałem dogodną sytuację. Arek miał dwie z głowy. Było tych sytuacji i powinniśmy ten mecz wygrać. Nie jesteśmy teraz zależni od siebie, ale na pewno zrobimy wszystko, aby pokonać Czechów, a później zobaczymy, co będzie - podsumował Karol Świderski.

Wynik reprezentacji Polski w eliminacyjnym dwumeczu z Mołdawią jest kompromitujący. Biało-czerwoni w dwóch spotkaniach zdobyli raptem jeden punkt po porażce 2:3 w Kiszyniowie i remisie 1:1 z Warszawie.