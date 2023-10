Niewiarygodne! Tak wygląda tabela el. Euro 2024 po wpadce Polski z Mołdawią

Po zwycięskim debiucie Michała Probierza z Wyspami Owczymi (2:0) reprezentacja Polski przystąpiła do niedzielnego starcia z Mołdawią w roli faworyta. I chociaż w pierwszej połowie nie wszystko szło po naszej myśli, a przegrywaliśmy nawet po golu Iona Nicolaescu, to w drugiej odsłonie Biało-Czerwoni przejęli inicjatywę.

Reprezentacja Polski remisuje starcie z Mołdawią. Oto aktualna tabela grupy E

W 53. minucie po świetnym zwodzie Arkadiusza Milika Karol Świderski wzorowo zmylił mołdawskiego obrońcę i pewnym strzałem lewą nogą dał wyrównanie. Kolejne okazje do zdobycia bramki miał zarówno Przemysław Frankowski, jak i Jakub Kamiński, ale dwukrotnie nie udało się skierować piłki do siatki.

Ostatecznie piłkarze Michała Probierza nie byli w stanie strzelić gola na wagę zwycięstwa. To oznacza, że po siedmiu starciach mamy na koncie 10 punktów, tracąc do drugich w tabeli Czechów punkt, a szanse na bezpośredni awans do Euro 2024 pozostały już tylko iluzoryczne. Aby tak się stało, Polska musi wygrać z Czechami, a także liczyć, że ci nie wygrają z Mołdawią. Co więcej, Polskę może jeszcze wyprzedzić Mołdawia, i to nawet przy zwycięstwie Polaków z Czechami. Stanie się tak, jeśli zdobędzie co najmniej cztery punkty w meczach z Albanią i Czechami.

Oto aktualna tabela grupy E:

1. Albania - 6 meczów, 13 punktów, bilans 11:3

2. Czechy - 6 meczów, 11 pkt, 8:5

3. Polska - 7 meczów, 10 pkt, 9:9

4. Mołdawia - 6 meczów, 9 pkt, 6:6

5. Wyspy Owcze, 7 meczów, 1 pkt, 2:13

Ostatnie spotkanie el. Euro 2024 Polacy rozegrają w piątek 17 listopada, kiedy na Stadionie Narodowym zmierzą się właśnie z Czechami.